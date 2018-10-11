مصطفى بكري: تورط السعودية في تصفية خاشقجي شائعات تبثها قطر

قال الإعلامي مصطفي بكري، إن تورط السعودية في تصفية الصحفي جمال خاشقجي مجرد شائعات تبثها قطر، وقد تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليدلي بتصريحات وتحذيرات بشأن ذلك.



وأوضح بكري خلال تقديمه برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع علي فضائية صدى البلد، أن تركيا لها دورا أساسيا في هذه القضية، و تخلي مسئوليتها من تصفية الصحفي.



واشار الإعلامي، إلي أن تركيا والإخوان يمثلون عصابة ساهمت في مقتل الصحفي، مثلما فعل أردوغان في الكثير من الأبرياء الذين قام بقتلهم وتعذيبهم داخل معتقلاته.

