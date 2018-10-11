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اقتصاد

متحدث التموين: مشروع جمعيتي أحد أذرع الوزارة القوية لتوصيل الدعم.. صور

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 08:35 م
أحمد كمال معاون وزير
أحمد كمال معاون وزير التموين ومحمد صبيح صحفي صدى البلد
محمد صبيح
وجه أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، والمتحدث باسم الوزارة، رسالة طمأنة إلى شباب مشروع جمعيتي مؤكدا خلالها أن منافذ جمعيتي شريك أساسي للوزارة وأحد أذرعها القوية في توصيل الدعم للمواطنين.

وأكد كمال خلال حواره مع صدى البلد، ينشر لاحقا، أنه يتواصل مع شباب جمعيتي ويعقد اجتماعات دورية مع مديري المشروع باستمرار، لافتا إلى وجود بعض المشاكل الصغيرة التي تقوم الوزارة بحلها.

وقال كمال أن مديريات التموين شريك أساسي في وزارة التموين للإشراف على كل المنافذ التابعة وأنها طرف أصيل في المتابعة دون التمييز بين منفذ واخر.

ولفت إلى ان الوزارة وجهت منشورا يساوي في عدد الاستعاضات بين البقالين ومشروع جمعيتي 8 مرات خلال الشهر، مرتين بحد أقصى أسبوعيا لتنظيم العمل بين جمعيتي والبقالين وأمناء المخازن بسبب الضغط على المخازن خلال الأيام الأولى من كل شهر.

وطالب معاون الوزير شباب جمعيتي كل بنقل المشاكل التي تواجههم لمديرين المشروع في محافظتهم وتصعيدها إن لم يجدوا استجابة إلى رئيس الشركة التابعين لها ثم إلى الوزارة مؤكدا أن باب الوزارة مفتوح لهم في أي وقت.
متحدث التموين: مشروع جمعيتي أحد أذرع الوزارة القوية لتوصيل الدعم.. صور
متحدث التموين: مشروع جمعيتي أحد أذرع الوزارة القوية لتوصيل الدعم.. صور
متحدث التموين: مشروع جمعيتي أحد أذرع الوزارة القوية لتوصيل الدعم.. صور
متحدث التموين: مشروع جمعيتي أحد أذرع الوزارة القوية لتوصيل الدعم.. صور
متحدث التموين: مشروع جمعيتي أحد أذرع الوزارة القوية لتوصيل الدعم.. صور
متحدث التموين: مشروع جمعيتي أحد أذرع الوزارة القوية لتوصيل الدعم.. صور

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