رئيس وزراء إثيوبيا يمارس التمارين الرياضية مع الجنود.. فيديو

أظهرت لقطات فيديو، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أثناء ممارسة التمارين الرياضية "الضغط" مع الجنود خارج مكتبه، وذلك في محاولة لتهدئتهم أثناء التظاهر، ثم دعوتهم لتناول العشاء.



وتجمع حوالى 240 جنديا أمس الأربعاء خارج مكتب أبي للاحتجاج على تدني الأجور، مما تسبب في إثارة قلق بالعاصمة. ثم خرج الزعيم الإثيوبي ليقابل الجنود بنفسه، ووعد بالتعامل مع مخاوفهم، وفق ما تداولته "بي بي سي" البريطانية.



وكشف الفيديو الذي تم تداوله عبر الإنترنت أن رئيس الوزراء انضم إلى القوات أثناء ممارسة تمرين الضغط الرياضي.





