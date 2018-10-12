طارق شوقي يتحدث عن الثورة التعليمية المصرية بمعرض فرانكفورت للكتاب.. اليوم

يلقي الدكتور طارق شوقي وزير التعليم والتعليم الفني، و رئيس بنك المعرفة المصري، اليوم الجمعة، كلمة بمعرض فرانكفورت للكتاب ، ضمن مشاركة مصر في هذا المعرض، الذي يشهد تواجدا كبيرا من وزارة التربية والتعليم المصرية وبنك المعرفة المصري.



من جانبها، أعلنت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، أن كلمة الوزير ستدور حول الثورة التعليمية التي انطلقت في مصر مؤخرًا ، وسبل السعي إلى إصلاح وتطوير منظومة التعليم.



وأكدت الوزارة في بيانها، أنه من المقرر أن تذاع كلمة وزير التربية والتعليم في بث مباشر على الهواء عبر صفحة بنك المعرفة المصري.