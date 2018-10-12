ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

طارق شوقي يتحدث عن الثورة التعليمية المصرية بمعرض فرانكفورت للكتاب.. اليوم

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 04:30 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياســـمين بدوي
يلقي الدكتور طارق شوقي وزير التعليم والتعليم الفني، و رئيس بنك المعرفة المصري، اليوم الجمعة، كلمة بمعرض فرانكفورت للكتاب ، ضمن مشاركة مصر في هذا المعرض، الذي يشهد تواجدا كبيرا من وزارة التربية والتعليم المصرية وبنك المعرفة المصري.

من جانبها، أعلنت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، أن كلمة الوزير ستدور حول الثورة التعليمية التي انطلقت في مصر مؤخرًا ، وسبل السعي إلى إصلاح وتطوير منظومة التعليم.

وأكدت الوزارة في بيانها، أنه من المقرر أن تذاع كلمة وزير التربية والتعليم في بث مباشر على الهواء عبر صفحة بنك المعرفة المصري.

ترشيحاتنا

طرق منزلية تخلصك من جير الأسنان ورائحة الفم الكريهة

أغنى رجل في العالم يخسر 9.1 مليار دولار خلال أشهر

المدير الفني لمنتخب سوازيلاند: سنعطل النزعة الهجومية للفراعنة.. فيديو

سبب لن تتوقعه يؤدي إلى جلطة المخ

زكريا ناصف يشيد بجماهير الزمالك في مباراة منية سمنود

خبير أمني: هشام عشماوي شارك فى عملية اغتيال النائب العام

بيتر ميمي يبدأ كلبش 3 لعرضه في رمضان 2019

القرار.. فيديو من الشئون المعنوية لتعميق الهوية الوطنية لدى الشباب

صحيفة بريطانية تختار لاعبا بالأهلي ضمن أفضل المواهب العالمية

الفيشاوى يعترف بفضل الجمهور عليه.. ويؤكد:لا أخشى الاعتذار عن أخطائي

الكشف عن وثائق بحوزة الإرهابي عشماوي أثناء القبض عليه خاصة بقوائم اغتيالات

برلمانى: لسنا فى حاجة إلى كارت الفلاح لحل مشاكله

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمسة من جمال الطبيعة داخل المنزل بالمزهريات الكبيرة.. صور

وزير الرياضة يشهد معرض ومهرجان أنسومينا للألعاب الإلكترونية

رشاد ونور وكريم محسن يشعلون welcome party بتجارة عين شمس‎..فيديو وصور

كشف أثري جديد بمعبد كوم أمبو بأسوان تعرف عليه.. صور

ذبح بوحة في ظروف غامضة بالحوامدية.. وشاهد عيان يدلي بأوصاف المتهم.. صور

فيديو

عماد النحاس يكشف ما فشل مانويل جوزيه في تغييره داخل الأهلي ..فيديو
كريم السعيدي: نقاط سلبية في قرار اعتبار لاعبي اتحاد شمال أفريقيا محليين.. فيديو
عماد النحاس يتحدث عن مشواره التدريبي وأسباب اعتزاله..فيديو
زوجة اللواء باقي: عمله في السد العالي ساعده كثيرا في فكرة اختراق خط بارليف
الفيشاوى يعترف بفضل الجمهور عليه.. ويؤكد:لا أخشى الاعتذار عن أخطائي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟