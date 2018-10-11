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محافظ أسيوط: قصر ثقافة جمال عبد الناصر نقطة نور في مسقط رأسه

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 08:39 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، إن هناك تنسيقا دائما بين وزارة الثقافة والمحافظة، لإخراج الأعمال الثقافية المبدعة، مثل قصر ثقافة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في مسقط رأسه في بني مر، الذى يعد من أهم النقاط المضيئة في سماء بني مر.

وأوضح نور الدين خلال لقاء تلفزيوني علي برنامج حقائق وأسرار المذاع علي فضائية صدي البلد، أن قصر ثقافة جمال عبد الناصر ببني مر يشمل الكثير من الأنشطة للكبار والصغار مثل المكتبات، ورش العمل ودور السينما.

وأشار محافظ أسيوط، إلي أن القصر الثقافي يعد نقطة تحول حضاري وثقافي في القرية التي ولد بها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

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