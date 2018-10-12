ندوة تثقيفية لمواجهة الشائعات فى المجتمع المصرى بجامعة القاهرة

تنظم الإدارة العامة لرعاية الشباب بمركز إعداد القادة بجامعة القاهرة ندوة تثقيفية تحت عنوان الشائعات وأثرها على المجتمع المصرى.



و يدير الندوة الدكتور شريف درويش اللبان وكيل كلية الإعلام وذلك يوم الأحد الموافق الرابع عشر من أكتوبر الجارى فى الساعة الحادية عشر صباحًا بمركز إعداد القادة بملاعب الجامعة.



ويأتى ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة و ويمنح الحضور شهادة معتمدة من مركز إعداد القادة بجامعة القاهرة عقب انتهاء الندوة والحضور متاح لجميع الطلاب مجانا.