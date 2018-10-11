محافظ شمال سيناء : انتهاء مشكلة انقطاع الكهرباء بحي الكرامة

قال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه تم إرسال فريق من مجلس مدينة العريش إلي حي الكرامة منذ أسبوعين لبحث موقف تشغيل الوحدة الصحية وجار العمل على حل جميع المشكلات العالقة.



كما أنهت المحافظة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي بالحي، وتم تركيب كشافات إنارة لأغلب الطرق في الحي.



وأضاف اللواء شوشة إن أهالي الحي يعانون من عملية الدخول والخروج من الحي وإليه، وسوف يتم تداركها بعمل طريق أمن بمساعدة الأجهزة الأمنية، لأن الرؤية الأمنية تؤكد أن الطريق الحالي غير آمن، فهناك مخاوف على المواطنين.

