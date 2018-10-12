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تعليم

حلوان تناقش لائحة أسبوع شباب الجامعات المصرية والمعاهد العليا

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 03:16 ص
صدى البلد
عـاطف خـالد
تشارك جامعة حلوان بمناقشة لائحة أسبوع شباب الجامعات المصرية والمعاهد العليا الـ 12 وذلك بجامعة كفر الشيخ .

وفقًا للصفحة الرسمية للإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان ,فان راشد محمد عصام راشد المدير العام لرعاية الشباب بجامعة حلوان سيشارك في الاجتماع الاول لاسبوع شباب الجامعات ال 12 بجامعة كفر الشيخ .

جدير بالذكر أن الأسبوع الأول لشباب الجامعات المصرية والمعاهد العليا ال 12 المنعقد بجامعة كفر الشيخ من المزمع عقده في بداية عام 2019.
حلوان تناقش لائحة أسبوع شباب الجامعات المصرية والمعاهد العليا
حلوان تناقش لائحة أسبوع شباب الجامعات المصرية والمعاهد العليا
حلوان تناقش لائحة أسبوع شباب الجامعات المصرية والمعاهد العليا

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