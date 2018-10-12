حلوان تناقش لائحة أسبوع شباب الجامعات المصرية والمعاهد العليا

تشارك جامعة حلوان بمناقشة لائحة أسبوع شباب الجامعات المصرية والمعاهد العليا الـ 12 وذلك بجامعة كفر الشيخ .



وفقًا للصفحة الرسمية للإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان ,فان راشد محمد عصام راشد المدير العام لرعاية الشباب بجامعة حلوان سيشارك في الاجتماع الاول لاسبوع شباب الجامعات ال 12 بجامعة كفر الشيخ .



جدير بالذكر أن الأسبوع الأول لشباب الجامعات المصرية والمعاهد العليا ال 12 المنعقد بجامعة كفر الشيخ من المزمع عقده في بداية عام 2019.