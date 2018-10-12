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اليوم .. قطع المياه عن الخانكة 10 ساعات لإصلاح أحد الأعطال

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 06:00 ص
اليوم .. قطع المياه
اليوم .. قطع المياه عن الخانكة 10 ساعات لاصلاح أحد الأعطال
إبراهيم الهوارى
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن قطع المياه عن مدينة الخانكة اليوم الجمعة لمدة 10 ساعات بدءا من الساعة الثامنة مساء حتى السادسة صباح يوم السبت وذلك لإصلاح عطل بخط المياه قطر 700 بمحطة مياه الخانكة .

وطالبت الشركة جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب بالقليوبية عن توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

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