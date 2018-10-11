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حوادث

عاطل يجبر أطفال الشوارع على التسول أمام الفنادق بمنطقة العجوزة

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 09:55 م
أطفال الشوارع - ارشيفيه
أطفال الشوارع - ارشيفيه
ندي حمودة - أحمد مهدي
تجري نيابة العجوزة برئاسة المستشار جمال الجبلاوي رئيس النيابة، تحقيقات موسعة في اتهام عاطل باجبار أطفال الشوارع على التسول واستجداء المارة امام فنادق العجوزة.

وكشفت التحريات والتحقيقات الاولية أن المتهم يجمع الأطفال باحدي الحدائق بميدان سفنكس وانه في العقد الثالث من العمر، له "معلومات جنائية"، وأضافت انه يستغل أطفال الشوارع فى أعمال التسول واستجداء المارة أمام المحال والفنادق بشارع جامعة الدول العربية بالاضافة الي كسبه ولاءهم عن طريق تهديدهم ومحاولة التعدي عليهم بالسلاح الابيض لتنفيذ اوامره.

القي القبض علي المتهم وبرفقته 6 أطفال تتراوح اعمارهم بين 12، 13، 14، 15، 16"عاما، ومازالت تحقيقات النيابة مستمرة.

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