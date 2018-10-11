خبير أمني: هشام عشماوي شارك فى عملية اغتيال النائب العام

قال العميد سمير راغب، المحلل الاستراتيجي والخبير الأمني، إن هشام عشماوي إخواني الفكر وقد نفذ العديد من العمليات الإرهابية، من أهمها اغتيال النائب العام هشام بركات.



وأوضح راغب خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي مصطفي بكري في برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع علي فضائية صدي البلد، أن الجماعات الإرهابية في مصر تعود جميعها للإخوان وتنظيمهم، مؤكدا أن عشماوي شارك في اغتيال النائب العام.



وأشار الخبير الأمني، إلي أن مصر حاولت إلغاء قرارات حظر توريد السلاح إلى الجيش الليبي وأن رؤية مصر في إعادة هيكلة الجيش الوطني الليبي، تعد بداية خارطة طريق لجيش وطني قوي يحمى ليبيا من الطامعين.