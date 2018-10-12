محافظ الدقهلية: عدم إصدار تراخيص بناء للأبراج بدون جراجات

قال الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، إنه يسعى لاستعادة جمال مدينة المنصورة الذي تميزت به لسنوات طويلة، مشيرا إلى أهمية عدم الموافقة على إصدار تراخيص بناء العمارات الجديدة والأبراج إلا بعد التأكد من وجود جراجات فيها ومتابعة كل مراحل البناء للتأكد من وجود الجراجات وعدم تغيير الغرض المخصص لها وفقًا للقانون.



وشدد المحافظ في تصريحات صحفية، على ضرورة الحفاظ على حق المواطنين فى رؤية النيل على امتداد مدينة المنصورة ووجوب اختيار مواقع إنشاء الجراجات متعددة الطوابق بما لا يحجب رؤية أي مواطن للنيل فى المنصورة.



كما أكد المحافظ على وضع عدة حلول لإنهاء أزمة المرور بالدقهلية بالتعاون مع عدد من النواب وأساتذة كلية الهندسة بجامعة المنصورة ورؤساء الأحياء ومدينة المنصورة.