موسى مصطفى موسى: قمة كريت مهمة للغاية..والرئيس استهدف توثيق العلاقات مع دولها

أكد المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب الغد المهندس موسي مصطفي موسي على أهمية القمة الثلاثية المصرية اليونانية القبرصية والتي عقدت في جزيرة كريت اليونانية التاريخية المعروفة ، مشيرا إلى أن الرئيس استهدف التأكيد على توثيق العلاقات مع جمهوريتي اليونان وقبرص دعمًا للمصالح المشتركة التي نتجت عن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين الدول الثلاث في البحر المتوسط وحماية المياه الإقليمية للدول الثلاث ، ومتابعة قضايا اللاجئين وضبط شواطئنا وسواحلنا والاتفاق علي رؤية مشتركة بالنسبة للحل في ليبيا وفي سوريا.



وأضاف مصطفى فى بيان صحفى له أن الرئيس يستهدف أيضا التنسيق في المعركة ضد الإرهاب الذي يستهدف العالم الآن فلقد تحول الإرهاب إلى قضية أممية تحتاج تكافل الجهود وتكاملها من كل المجتمع الدولي ، قائلا: "لقد تابعنا خطاب الرئيس الهام الذي ألقاه أثناء القمة وما طرحه الرئيس من آراء وتأكيده مجددا على حل الدولتين وعلى ضرورة وجود دولة فلسطينية على حدود ٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية وهو الموقف الثابت لمصر والذي يؤكد عليه الرئيس دوما.



وأكد "موسى" قائلا : "نحيي جهود الرئيس ونؤيد توجهاته في السياسه الخارجيه الرصينة التي ينتهجها ومحاولاته فتح قنوات جديدة وخلق علاقات وحلفاء جدد لمصر وتعميق المصالح المشتركة بين جيراننا في البحرين وحوض النيل.

