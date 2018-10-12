محافظ القليوبية: نسعى لإنشاء كلية تكنولوجية وصناعية بجامعة بنها

أكد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية أن شبرا الخيمة كانت تمثل قلعة لصناعة الغزل والنسيج ، موضحا أنه سيتم العمل في الفترة القادمة على استرجاع هذه الصناعة العظيمة لتقليل نسبة الاستيراد وزيادة التصدير.



وأوضح المحافظ في تصريحات صحفية ، أن نجاح المحافظة في ملف الاستثمار هو نجاح وخير لمصر باكملها وهذا ما نسعي إليه وتحقيقه كما نسعي أيضا لحل وتذليل أي عقبة تواجه الاستثمار والمستثمرين بالمحافظة وتسعي الدولة لتخصيص الأراضي للمستثمرين بأسعار مخفضة لتشجيعهم .



وتابع أنه يجب خلق جيل واع بالتنمية الاقتصادية والإستثمار لذلك نسعي لإنشاء كلية تكنولوجية وصناعية تتبع جامعة بنها ، كما سيتم العمل وتكثيف الجهود لإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة يديرها الشباب للنهوض بالاقتصاد والصناعة المصرية في المحافظة باعتبار هذه المشروعات مفتاح النهضة لأي محافظة.



