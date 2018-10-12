جنة المنشقين العرب.. مجلة بريطانية ترصد كيف تحولت تركيا في عهد أردوغان لملاذ للهاربين من الدول العربية.. جمال خاشقجي وأيمن نور أبرز النماذج

تقرير رسمي رصد ارتفاع معدل هجرة الأتراك بسبب سياسات أردوغان

إسطنبول تحولت لعاصمة عربية بسبب زيادة المهاجرين العرب

نجل أردوغان عضو بمجلس إدارة جامعة تقدم منحا للعرب



رغم صدور إحصائية رسمية من معهد الإحصاء التركي كشفت فيها زيادة أعداد المهاجرين من تركيا خلال عام 2017 بواقع 42% عن 2016 هربا من سوء الأوضاع تحت حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصفت مجلة إيكونوميست البريطانية تركيا بأنها أصبحت "جنة المنشقين العرب" بل أنها تحولت لعاصمة عربية بسبب تدفق لاجئين ومعارضين ومغتربين من جميع أنحاء العالم العربي إليها، بعد قرن من فقدانها لحكم الشرق الأوسط.



وأضافت المجلة أن مدينة إسطنبول تضم حاليا ما يصل إلى 1.2 مليون عربي، بخلاف اللاجئين السوريين الذين يزيد عددهم عن 3 ملايين شخص، ولكن بعد اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي قد يشعر هؤلاء أن ملاذهم أصبح أقل أمنا.



وذكرت إيكونوميست أن القادمين من المنطقة العربية ينتمون إلى مصر وسوريا واليمن ودول عربية أخرى كان العثمانيون الأتراك يحكمونها ذات يوم، وأن بعضهم يدافع عن استخدام الوسائل السلمية من أجل تغيير النظم الحاكمة، والبعض الآخر يدعو لاستخدام العنف، حيث يقول أحد المعارضين الكويتيين إن هؤلاء الحكام لن يسلموا السلطة سلميًا أبدًا.



وأشارت المجلة البريطانية إلى أن من بين العرب الذين هربوا لتركيا مرشح رئاسي سابق من مصر، في إشارة لأيمن نور، وكذلك نواب كويتيين تم تجريدهم من جنسيتهم ومجموعة من الوزراء السابقين من اليمن، وتابعت أن العشرات من المواقع العربية والقنوات الفضائية أصبحت ثبت من الأراضي التركية، فيما يوجد بإسطنبول جمعية الإعلام العربي التى ينتسب إليها 850 صحفي.



وذكرت المجلة أن العرب في تركيا قد يحصلوا على جواز سفرها بعد خمس سنوات من إقامتهم، أو إذا أحضروا ما يقل ربع مليون دولار، ونقلت المجلة عن مستشار لبناني قوله "إننا كنا نعامل مثل العبيد.. نحن ننتمي لتركيا"، فيما قال أخر إن بعض العرب يقيمون في تركيا بعد فشلهم في اللجوء في أوروبا.



وأضافت المجلة البريطانية أن بعض هولاء الهاربين يعتبرون النظام السياسي في تركيا، الذي يعتبر معبيا في أوروبا، عامل جذب آخر خاصة أن الرئيس التركي المتزوج من سيدة من أصول عربية لا يزال يناصر بشكل علني ثورات الربيع العربي وتنظيم الإخوان الإرهابي.



ولفتت المجلة إلى أن إسطنبول تستضيف أكبر معرض للكتاب العربي في أرض غير عربية، وشهد الشهر الماضي افتتاح مدرسة للفلسطينيين القادمين من إسرائيل والضفة الغربية وغزة، فيما افتتحت بالمدينة جامعة ابن خلدون، التى تضم من بين أعضاء مجلس إدارتها بلال نجل الرئيس التركي، وتقدم منحا دراسية للطلاب بهدف تعزيز القيم الإسلامية، بالإضافة إلى تشكل مجلس عربي يسعي للدفاع عن الثورات والديمقراطية وجمع كافة المهاجرين العرب في المدينة.









