نائب: لابد من وجود تكتل اقتصادي يخدم الثروة البترولية بالتعاون مع شرق آسيا

أثنى النائب بدير عبد العزيز، عضو لجنة الطاقة والبيئة، بمجلس النواب، على الاتفاقية التى وقعتها مصر مع قبرص واليونان لإنشاء منتدى للغاز الطبيعي، مؤكدًا أهمية وجود تكتل اقتصادي، يخدم الثروة البترولية، مع دول شرق آسيا.



وأضاف "عبد العزيز" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بأن ترسيم الحدود مع قبرص أعطى لنا الفرصة أمام توقيع مثل هذه الاتفاقيات الهامة، التى تثري وتضيف الكثير لقطاع الثروة الطبيعية فى مصر.



وأكد عضو لجنة الطاقة والبيئة، بالبرلمان، أن مصر ستصبح مركزا عالميا، ومصدرا بارزا، للغاز الطبيعي، بفضل ما قامت به القيادة المصرية من جهودٍ فى الآونة الأخيرة.



كانت مصر وقبرص واليونان، قد وقعت اتفاقية، أمس الأربعاء، علي إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، يكون مقره القاهرة، ويضم الدول المنتجة والمستوردة للغاز ودول العبور بشرق المتوسط.