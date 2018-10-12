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ديني

أمين الفتوى يوضح الفرق بين ترفيع الحواجب والنمص.. فيديو

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 07:00 ص
صدى البلد
محمد شحتة
قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النمص يطلق عند المالكية على كل ما يؤخذ من شعر الوجه.

وأضاف الورداني، فى رده على سؤال (ما الفرق بين تزجيج الحاجب والنمص؟ أن بعض العلماء خصصوه على الأخذ من شعر الحاجبين، فالنمص اسم واسع لكل ما يؤخذ من شعر الحاجب.

وأشار إلى أن تزجيج الحاجب يختلف عن النمص، فالتزجيج هو ترفيع الحاجب بشكل معين، فحذف الحاجب كله ورسمه هو نمص، أما التزجيج هو وجود الحاجب ولكن مع ترفيعه.

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