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ديني

أمين الفتوى يوضح البشرى وأنواعها.. فيديو

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 08:06 ص
صدى البلد
محمد شحتة
قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن البشرى فى الحياة الدنيا هى توفيق الله وأن يرزق الإنسان الطاعة بعد الطاعة والإستقامة والتوفيق وانشراح الصدر نوع من أنواع البشرى.

وأضاف الورداني، فى رده على سؤال (ما هى البشرى الواردة فى قوله تعالى "لهم البشرى فى الحياة الدنيا" وما علاماتها؟ أن من أشكال البشرى حدوث حالة من حالات السكينة والإطمئنان وحسن الظن بالله.

وأشار إلى أن من أشكال البشرى هى نزع الغل من الصدور والتى هى صفة من صفات أهل الجنة لقوله تعالى (ونزعنا ما في صدورهم من غل).

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