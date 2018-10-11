برلمانية المحافظين تطالب الزراعة بتطبيق آليات منع تداول الدواجن الحية

طالبت الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، وزارة الزراعة، بالإعلان عن المسببات وراء قرار منع تداول الدواجن الحية بالقاهرة والجيزة، متسائلة « هل هناك عدد كاف من المجازر في المحافظتين لكى توفر ما تحتاجه المحلات».



وقالت أبو السعد فى بيان صحفى لها، إنه القرار يتطلب آليات كثيرة لتطبيقه بصورة لا تؤثر بالسلب على المستهلك وهو المواطن المصري، ومنها أن يتم تشديد الرقابة على الأسواق حتي لا يتم ارتفاع الأسعار وتوفير الكمية اللازمة من احتياجات المواطنين للدواجن، ومنع استغلال التجار لحاجة السوق وإجراءات التخزين وغيرها من الأمور التجارية التي قد تؤدي إلي ارتفاع الأسعار بصورة غير مباشرة.



وأكدت رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، ضرورة أن يكون القرار مدروسا بشكل إيجابي، لا يؤثر على المواطنين والعاملين في مجال الدواجن بصفة خاصة، وخاصة أن المحلات يعمل بها عدد من الشباب، مما سيكون هناك فائض في العمالة يزيد من معدلات البطالة، مشددة على دراسة عدة نقاط بشأن تطبيق القانون لتنظيم تداول الدواجن الحية.

