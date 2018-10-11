أحمد الجار الله: تركيا يسيطر عليها تنظيم الإخوان العالمي

قال الصحفي الكويتي أحمد الجارالله رئيس تحرير صحيفة السياسية الكويتية، إن تركيا يسيطر عليها إعلام تنظيم الاخوان العالمي بما في ذلك الإعلام الرسمي.



وأضاف "الجار الله" فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: ‏بدأ العقل يعود للمواقف التركية الرسمية، تركيا فيها إعلام أهلي مسيطر عليه تنظيم الاخوان العالمي وبها إعلام رسمي.



وتابع ان طيلة الاسبوع الماضي الإعلام الأهلي هو الذي يدير معركة غياب "خاشقجي"، ضد السعودية والإعلام الرسمي بدأ يصحح أكاذيب الإعلام الأهلي الإخواني.