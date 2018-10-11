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أخبار العالم

الكشف عن وثائق بحوزة الإرهابي عشماوي أثناء القبض عليه خاصة بقوائم اغتيالات

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 10:09 م
هشام عشماوي
هشام عشماوي
شريف سيد
كشف قائد الكتيبة 169، المكلفة بحماية قاعدة الأبرق الجوية التابعة للجيش الليبي، ناصر أحمد النجدي، عن معلومات جديدة حول اعتقال الإرهابي هشام عشماوي.

وقال القائد الليبي وفق ما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية إنه عثر مع عشماوي على وثائق تثبت تخطيطه لتنفيذ عمليات إرهابية واغتيالات، قائلا: "ما أستطيع قوله هو إن القوات المسلحة أمسكت برأس هرم إرهابي ممول ومدرب، والمعلومات التي كانت لديه تخص مصر وليبيا والعراق وسوريا".

وشدد النجدي على أن عشماوي: "شخصية عدوانية، فنظراته وحالته النفسية خاصة كانت تدل على أنه شخص عدواني للغاية، ولحظة القبض عليه لم يكن نائما، بل كان هو ومرافقوه يسيرون من شارع إلى شارع، وتم إرباكه بطريقة لم يكن يتوقعها على الإطلاق، وفاجأه الأفراد من مسافة قصيرة جدا، مترين أو ثلاثة أمتار فقط، وانقضوا عليه سريعا، وكان مصابا وعصبيا نتيجة عمليات سابقة، ورفض أن يتحرك لكن أجبر على ذلك".

وأشار إلى أن عشماوي لم يعرفهم على نفسه، بل قام بذلك أحد مرافقيه الذي وشى به دون إجباره أو اللجوء للعنف.

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