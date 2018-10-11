أول تعليق لـ فاروق الفيشاوى بعد إصابته بمرض السرطان..فيديو

أكد الفنان فاروق الفيشاوى، أنه كان لا يريد بالفعل أن ينزعج أحد بخبر إصابته بمرض السرطان لأنه فعلا ليس منزعجا ويتعامل معه كأنه يتعامل مع "الصداع".



وكشف "الفيشاوى" خلال استضافته ببرنامج "معكم"، المذاع عبر فضائية "سى بى سى" تقديم الإعلامية منى الشاذلى، أنه علم بخبر مرضه بالسرطان قبل مهرجان الاسكندرية بـ 3 أيام فقط، ولكن المرض لم يشغله تماما عن التكريم الذي علم أنه سيتلقاه من مهرجان الاسكندرية السينمائى.



وتابع:" لم أكن أعرف ماذا سأقول خلال التكريم ولكن عندما رأيت كم الحب من المشاركين بالمهرجان شعرت بضرورة مشاركة الجمهور خبر الإصابة بمرض السرطان.

