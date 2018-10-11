ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أول تعليق لـ فاروق الفيشاوى بعد إصابته بمرض السرطان..فيديو

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 10:09 م
فاروق الفيشاوى
فاروق الفيشاوى
أسامة علي
أكد الفنان فاروق الفيشاوى، أنه كان لا يريد بالفعل أن ينزعج أحد بخبر إصابته بمرض السرطان لأنه فعلا ليس منزعجا ويتعامل معه كأنه يتعامل مع "الصداع".

وكشف "الفيشاوى" خلال استضافته ببرنامج "معكم"، المذاع عبر فضائية "سى بى سى" تقديم الإعلامية منى الشاذلى، أنه علم بخبر مرضه بالسرطان قبل مهرجان الاسكندرية بـ 3 أيام فقط، ولكن المرض لم يشغله تماما عن التكريم الذي علم أنه سيتلقاه من مهرجان الاسكندرية السينمائى.

وتابع:" لم أكن أعرف ماذا سأقول خلال التكريم ولكن عندما رأيت كم الحب من المشاركين بالمهرجان شعرت بضرورة مشاركة الجمهور خبر الإصابة بمرض السرطان.

ترشيحاتنا

كأس مصر بعنوان الزمالك وقيادة فنية مصرية آخر 5 سنوات باستثناء فيريرا

كل ما تريد معرفته عن موعد مباراة الأهلي القادمة

قرار عاجل بحذف استفتاء جائزة الأفضل في العالم.. ومحمد صلاح الوصيف

توفيق عكاشة يحذر من زيادة السكان: بلاش شغل الأرانب

داعية سلفي: لا يجوز ذهاب المرأة للكوافير ومستشار المفتي يرد..فيديو

زوجة صاحب فكرة عبور خط بارليف تكشف تفاصيل حديثها مع الرئيس.. فيديو

الإدانات تتوالى على أنقرة.. ضابط تركي سابق يفجر مفاجأة في اختفاء خاشقجي .. فيديو

رسميا .. اتحاد الكرة سدد غرامات الزمالك للفيفا لمنع خصم النقاط

تغييرات بالجملة فى تشكيل منتخب مصر أمام سوازيلاند.. تعرف عليها

مفاجآت في تشكيل الزمالك لمواجهة مركز شباب منية سمنود في كأس مصر

رسالة من غادة رجب لـ تامر حسني بعد نقله للمستشفى: ألف سلامة عليك

عدالة السماء.. وفاة لص أثناء سرقة محل حلاقة فى البساتين.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رشاد ونور وكريم محسن يشعلون welcome party بتجارة عين شمس‎..فيديو وصور

كشف أثري جديد بمعبد كوم أمبو بأسوان تعرف عليه.. صور

ذبح بوحة في ظروف غامضة بالحوامدية.. وشاهد عيان يدلي بأوصاف المتهم.. صور

مدبولي يستقبل وزير الإسكان البحريني لبحث مجالات التعاون المشترك.. صور

غابات الحشائش تحاصر مساكن اللوكس بطور سيناء وتأوي الزواحف.. صور

فيديو

الزمالك يتقدم على مركز شباب منية سمنود بعد 80 دقيقة صيام تهديفي
فاروق الفيشاوى: الدولة قررت تحمل تكلفة علاجى من السرطان.. فيديو
شاهد.. هدف ملغي للزمالك في مرمى مركز شباب منية سمنود بالكأس
فاروق الفيشاوي: أنا مصاب بحب الناس ودا الأهم.. فيديو
فاروق الفيشاوي يكشف عن دواء جديد للسرطان هو أول من يستخدمه فى مصر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟