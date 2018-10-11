دوس: أول علاج فعال لفيروس سي كان عام 2013.. والدولة بدأت تشجيع صناعة الدواء

قال الدكتور وحيد دوس، رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن اللجنة تم تأسيسها عام 2006 دون أي ميزانية أو مقر، وقد بدأوا في علاج الحالات المصابة في تلك الفترة.



وأوضح دوس خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج نظرة المذاع على فضائية صدى البلد، أنه تم اكتشاف أول علاج فعال للعلاج من فيروس سي سنة 2013 والذي كان يعتمد علي كورس علاجي لـ3 أشهر تتكلف 90 ألف دولار.



وأضاف رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أن الشركة المصنعة للدواء قامت بزيارة مصر، نظرا لأن مصر هي الدولة الوحيدة التي تمتلك لجنة قومية لمكافحة فيروس سي وتملك بنية تحتية مناسبة لها من خلال 30 مركز علاج حول الجمهورية، وبدأت بطرح الدواء في مصر بسعر 0,001 من سعر تصنيعه في الولايات المتحدة.



وأشار إلي أن الولايات المتحدة قامت بمهاجمة الشركة والتصدي لها نظرا للسعر المخفض الذي تطرحه للدواء داخل مصر.



وتابع، أن مصر بدأت بتشجيع 20 شركة الصناعة المحلية للدواء، والذي يماثل الإنتاج الأجنبي في الكود منخفض الثمن.