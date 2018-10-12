/ قطع الكهرباء عن حى غرب شبين الكوم 4 ساعات اليوم

أعلن حى غرب مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، عن قطع الكهرباء عن الحي اليوم الجمعة لمدة 4 ساعات في مجمع الكليات من الساعة 9 صباحا وحتى 12 ظهرا.



كما اعلنت قطع الكهرباء، غدا السبت، عن لوحه التوزيع البحريه في شارع عاطف السادات والابراج السكنيه من الساعه 9صباحا وحتى الساعه12 ظهرا.



يأتى ذلك من أجل إجراء صيانة على أكشاك مغذي التليمتري من لوحه التوزيع البحرية في شارع عاطف السادات والابراج السكنيه.

