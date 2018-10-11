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أخبار البلد

أحمد الجار الله: الضخ الإعلامي الشرير غاية إسقاط الحكم السعودي

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 10:18 م
صدى البلد
محمد بدران
قال الصحفي الكويتي أحمد الجارالله رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، ان بعض الدول تريد للسعودية ان تكون دولة متخلفة يسهل تقسيمها ونهشها وتوزيع جغرافيتها.

واضاف الجار الله فى تغريدة عبر تويتر: ‏‏هناك دول في المنطقة خليجية وغير خليجية لاتريد عصرنة السعودية تريدها دولة متخلفة يسهل تقسيمها ونهشها وتوزيع جغرافيتها".

وتابع الجار الله: "هذا الضخ الاعلامي الشرير والمفتعل غاية إسقاط الحكم السعودي الذي توقعوا له قبل عشر سنوات أنه سيسقط خلال إثناعشر سنة، هناك من يريد السعودية دوله ملالي ودولة كهنوتية".
أحمد الجار الله: الضخ الإعلامي الشرير غاية إسقاط الحكم السعودي

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