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مدير زراعة أسوان لـ صدى البلد: كارت الفلاح يقضى على احتكار الأسمدة

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 06:29 ص
مدير زراعة أسوان:
مدير زراعة أسوان: كارت الفلاح يقضي على الاحتكار
شاذلي عبد الفتاح
أعلن المهندس عاطف حسن، مدير عام مديرية الزراعة بأسوان، أن "كارت الفلاح" يعد منظومة تضمن وصول الدعم لمستحقيه، حيث إن التعامل سيكون من خلال رقم موحد للحيازة وربطه بالرقم القومى.

وتابع مدير عام مديرية الزراعة بأسوان في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه "سيساهم فى توفير قاعدة بيانات قومية دقيقة بكافة حيازات الأراضى الزراعية مما يعمل بدوره على تحقيق الضمان الكامل لحق المزارع أو الفلاح فى توفير الأسمدة المدعمة التى تقدمها الدولة".

وأوضح "حسن"، أنه سيتم تنفيذه فى أسوان من خلال قطاعات مختلفة تشمل قطاع الائتمان والذى يضم 94 جمعية ، وقطاع مراقبة التنمية الريفية وقطاع محميات الاستصلاح الزراعى كلها ، وكذا قطاع شباب الخريجين ، موضحا أن بطاقة "كارت الفلاح" تسهل صرف المقررات السمادية دون التقيد بمنفذ أو موقع معين بأى محافظة ، وتسهيل الحصول على القروض الزراعية ، كما تعمل للقضاء على عمليات احتكار الأسمدة أو السرقات أو تكدسها بالأسواق ، وخاصة أنه كلما اتجهنا للنظام الإلكترونى يقضى معه على أى فساد.

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