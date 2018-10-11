زوجة صاحب فكرة عبور خط بارليف تكشف تفاصيل حديثها مع الرئيس.. فيديو

قالت عواطف نجيب إسكندر زوجة اللواء الراحل باقى زكى، إنها فخورة بزوجها بعد أن قام بتفكير جديد لاختراق خط بارليف، موضحة أن زوجها قام بالتفكير خارج الصندوق مؤكدة أن فكرة زوجها كانت ملائمة للموضوع وذلك لأن المياه كانت موجودة بجوار الخط.



وكشفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث فى مصر» المذاع على قناة أم بي سي مصر، تقديم الإعلامي شريف عامر، تفاصيل حديثها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وقالت «أنا كنت بشكره وهو كان يشكرني، وأكدت أنها سعيدة بما قدمه الرئيس السيسي لمصر».



وأشارت إلى أن سعادتها لا توصف اليوم بعد أن قام الرئيس السيسي بتكريمها.

