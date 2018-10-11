ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

زوجة صاحب فكرة عبور خط بارليف تكشف تفاصيل حديثها مع الرئيس.. فيديو

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 10:19 م
صدى البلد
البهى عمرو
قالت عواطف نجيب إسكندر زوجة اللواء الراحل باقى زكى، إنها فخورة بزوجها بعد أن قام بتفكير جديد لاختراق خط بارليف، موضحة أن زوجها قام بالتفكير خارج الصندوق مؤكدة أن فكرة زوجها كانت ملائمة للموضوع وذلك لأن المياه كانت موجودة بجوار الخط.

وكشفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث فى مصر» المذاع على قناة أم بي سي مصر، تقديم الإعلامي شريف عامر، تفاصيل حديثها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وقالت «أنا كنت بشكره وهو كان يشكرني، وأكدت أنها سعيدة بما قدمه الرئيس السيسي لمصر».

وأشارت إلى أن سعادتها لا توصف اليوم بعد أن قام الرئيس السيسي بتكريمها.

ترشيحاتنا

إعصار مدمر يضرب شرق الهند بقوة .. فيديو

أجيري يعلق على قرار اتحاد الكرة باعتبار لاعبي شمال أفريقيا محليين

مؤمن زكريا الملقب بـ العشوائي.. أصبح عبئا ثقيلا على جماهير الأهلي

مفيدة شيحة: فخورة إن بنتي عندها21 سنة ومش باين عليّ.. فيديو

عماد متعب يكشف معلومات جديدة لأول مرة عن زوجته يارا نعوم.. فيديو

تغييرات بالجملة فى تشكيل منتخب مصر أمام سوازيلاند.. تعرف عليها

فاروق الفيشاوي يكشف عن دواء جديد للسرطان هو أول من يستخدمه فى مصر

توفيق عكاشة يبدأ أولى حلقات برنامجه بالقرآن ويسب منتقديه على الهواء

توفيق عكاشة يحذر من زيادة السكان: بلاش شغل الأرانب

فضيحة تركية جديدة تثبت تورط انقرة في اختفاء جمال خاشقجي .. فيديو

مفيدة شيحة: لهذا السبب أفضل الشعر القصير منذ بداياتي.. فيديو

توفيق عكاشة بعد عودته: هقول الحق لو كلفني الأمر حياتي.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رشاد ونور وكريم محسن يشعلون welcome party بتجارة عين شمس‎..فيديو وصور

كشف أثري جديد بمعبد كوم أمبو بأسوان تعرف عليه.. صور

ذبح بوحة في ظروف غامضة بالحوامدية.. وشاهد عيان يدلي بأوصاف المتهم.. صور

مدبولي يستقبل وزير الإسكان البحريني لبحث مجالات التعاون المشترك.. صور

غابات الحشائش تحاصر مساكن اللوكس بطور سيناء وتأوي الزواحف.. صور

فيديو

الزمالك يتقدم على مركز شباب منية سمنود بعد 80 دقيقة صيام تهديفي
فاروق الفيشاوى: الدولة قررت تحمل تكلفة علاجى من السرطان.. فيديو
شاهد.. هدف ملغي للزمالك في مرمى مركز شباب منية سمنود بالكأس
فاروق الفيشاوي: أنا مصاب بحب الناس ودا الأهم.. فيديو
فاروق الفيشاوي يكشف عن دواء جديد للسرطان هو أول من يستخدمه فى مصر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟