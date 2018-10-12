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محافظات

إزالة تعديات على مساحة 100 متر بمدينة كلابشة.. صور

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 12:51 ص
إزالة تعديات على
إزالة تعديات على مساحة 100 متر بمدينة كلابشة.. صور
شاذلى عبد الفتاح
نفذت الوحدة المحلية لمدينة كلابشة برئاسة صابر حسين إزالة فورية لتعديات على أراضى بناء ملك الدولة بمساحة 100 م2 بنطاق المدينة، بجانب رفع 5 طن من تراكمات المخلفات والقمامة.

وأكد صابر حسين بأن ذلك يأتى تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بالتواجد الميدانى لرؤساء المراكز والمدن لتحقيق التواصل الجماهيرى والتعامل الفورى مع أى تعديات أو مخالفات، مشيرا الى أنه جارى تنفيذ أعمال تطوير وتجميل لطريق القاهرة/ أسوان الزراعى بطول 1 كم وبتكلفة 450 ألف جنيه ضمن الخطة الإستثمارية الموحدة 2018/2019 .

وأوضح بأنه سيتم تحويل هذه المسافة من الطريق لتصبح إتجاه واحد بدلًا من إتجاهيين وأيضًا عمل مطبات صناعية طبقًا للمواصفات الفنية للحد من الحوادث المرورية .

وتابع رئيس المدينة، بأنه يتم إستثمار ذلك فى إضفاء الشكل الجمالى لواجهة المدينة من خلال عمل جزيرة بوسط الطريق مدعمة بأحواض زهور وأعمدة إنارة ، فضلًا عن رفع كفاءة الحدائق العامة .
إزالة تعديات على مساحة 100 متر بمدينة كلابشة.. صور
إزالة تعديات على مساحة 100 متر بمدينة كلابشة.. صور
إزالة تعديات على مساحة 100 متر بمدينة كلابشة.. صور
إزالة تعديات على مساحة 100 متر بمدينة كلابشة.. صور

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