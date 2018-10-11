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فن

محمود عاصم يرتدى ثوبا جديدا فى "جرح الفراق"

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 11:24 م
صدى البلد
سمر سعد
انتهى المطرب والملحن محمود عاصم من تسجيل أحدث أعماله الغنائية "جرح الفراق" على طريقة السينجل داخل ستوديو "نيو ميديا"، والذى يتم طرحها وتصويرها خلال الفترة المقبلة.

"جرح الفراق" من ألحان محمود عاصم، وكلمات الشاعر إسلام سعد، ومدير تصوير إبراهيم الحريرى، وفكرة محمد مكى، وهندسة صوت مجدى الشيمى، وتوزيع أحمد طايع، وإنتاج وإخراج أحمد عياد الرشيدي شركة "ميلودي ستار".

قال محمود خلال بيان صحفى له : أتنبأ للشاعر إسلام سعد بالنجاح الباهر فى الفترة القادمة، وإنه سيكون من أعظم الشعراء فى مصر، والوطن العربى، مضيفا أن "جرح الفراق" ستكون نقطة تحول فى مسار "عاصم" الفنى.

الجدير بالذكر أن هذه الأغنية رابع أغنية سينجل يطرحها محمود عاصم بعد ما حقق نجاحا ساحقا خلال طرحه لأغانيه "مصانع الحداد"، و"سنين عمرك"، و"أوبريت اليتيم"

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