التعليم: تابلت أولى ثانوي سيتوفر قبل نهاية الشهر الجاري

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي هذا العام ، ستكون متوفرة قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري.



وأوضحت الوزارة خلال ردها على استفسارات المواطنين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أنه بالنسبة للشبكات الداخلية ، ستكون جاهزة قبل ديسمبر فى جميع المدارس بموجات متتابعة ، مشيرةً إلى أن المنظومة ستكون جاهزة كاملة ستكون جاهزة قبل نهاية الترم الأول لطلاب الصف الأول الثانوي.



وقالت الوزارة إن التكنولوجيا ستكون عنصر مساعد وليس رئيسي في نظام الثانوية التراكمية، لافتةً إلى أن الهدف من توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي ، هو القضاء على الغش وتسريب الإمتحانات ، بمعنى أن التابلت سيكون مجرد أداة أما الأساس سيعتمد على فكرة تغيير ثقافة الحفظ وتغيير نمط اسئلة الإمتحانات وطريقة تصحيحها وطريقة المذاكرة ، ولذلك ستكون الإمتحانات بنظام الكتاب المفتوح.



جدير بالذكر أن الدولة قررت توفير 750 ألف تابلت لتوزيعه على الطلاب والمعلمين ، وبدأت بالفعل شركة سامسونج إلكترونيكس مصر في تسليم الشحنات الخاصة بأجهزة التابلت الجديدة للحكومة المصرية طبقًا لاتفاقية التوريد التي وقعتها مع وزارة التربية والتعليم.



وسيكون جهاز التابلت ملكًا الطالب لا تسترده الوزارة ، وسيكون هدية مجانية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبنائه من طلاب الثانوية العامة، وقد تم تعيين 600 مهندس في هيئة الأبنية التعليمية ليتولوا مسئولية صيانة "التابلت" ، إلى جانب تخصيص 40 سيارة متنقلة لصيانة هذه الأجهزة ، وتجهيز 2530 مدرسة بإنترنت فائق السرعة لتسهيل استخدام التابلت .



أما عن مواصفات هذا التابلت ، أعلنت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق ، أن جهاز تابلت الثانوية العامة الجديد سيكون بحجم شاشة 10 بوصة، و مزود بخدمة انترنت بسرعة 4g ،وستكون البطارية الخاصة بهذا التابلت مصممة لتتحمل 10 ساعات عمل كاملة.



ومن المقرر أن يتم تسليم أجهزة التابلت الجديدة للطلاب و معها شهادة ضمان لمدة ثلاث سنوات، بدعم من شبكة سامسونج لخدمة العملاء، والمتوفرة في جميع أنحاء مصر، وسيحصل كل طالب على جهاز تابلت وشاحن وجراب للجهاز ، كما أن الأجهزة الجديدة مدعومة ببرنامج KNOX MDM لتأمين بيانات التابلت وإدارة محتواه، بما يمنح وزارة التربية والتعليم التحكم الكامل في الأجهزة التي سيتم تسليمها جميعًا في أقرب فرصة.