ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

التعليم: تابلت أولى ثانوي سيتوفر قبل نهاية الشهر الجاري

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 12:51 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي هذا العام ، ستكون متوفرة قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري.

وأوضحت الوزارة خلال ردها على استفسارات المواطنين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أنه بالنسبة للشبكات الداخلية ، ستكون جاهزة قبل ديسمبر فى جميع المدارس بموجات متتابعة ، مشيرةً إلى أن المنظومة ستكون جاهزة كاملة ستكون جاهزة قبل نهاية الترم الأول لطلاب الصف الأول الثانوي.

وقالت الوزارة إن التكنولوجيا ستكون عنصر مساعد وليس رئيسي في نظام الثانوية التراكمية، لافتةً إلى أن الهدف من توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي ، هو القضاء على الغش وتسريب الإمتحانات ، بمعنى أن التابلت سيكون مجرد أداة أما الأساس سيعتمد على فكرة تغيير ثقافة الحفظ وتغيير نمط اسئلة الإمتحانات وطريقة تصحيحها وطريقة المذاكرة ، ولذلك ستكون الإمتحانات بنظام الكتاب المفتوح.

جدير بالذكر أن الدولة قررت توفير 750 ألف تابلت لتوزيعه على الطلاب والمعلمين ، وبدأت بالفعل شركة سامسونج إلكترونيكس مصر في تسليم الشحنات الخاصة بأجهزة التابلت الجديدة للحكومة المصرية طبقًا لاتفاقية التوريد التي وقعتها مع وزارة التربية والتعليم.

وسيكون جهاز التابلت ملكًا الطالب لا تسترده الوزارة ، وسيكون هدية مجانية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبنائه من طلاب الثانوية العامة، وقد تم تعيين 600 مهندس في هيئة الأبنية التعليمية ليتولوا مسئولية صيانة "التابلت" ، إلى جانب تخصيص 40 سيارة متنقلة لصيانة هذه الأجهزة ، وتجهيز 2530 مدرسة بإنترنت فائق السرعة لتسهيل استخدام التابلت .

أما عن مواصفات هذا التابلت ، أعلنت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق ، أن جهاز تابلت الثانوية العامة الجديد سيكون بحجم شاشة 10 بوصة، و مزود بخدمة انترنت بسرعة 4g ،وستكون البطارية الخاصة بهذا التابلت مصممة لتتحمل 10 ساعات عمل كاملة.

ومن المقرر أن يتم تسليم أجهزة التابلت الجديدة للطلاب و معها شهادة ضمان لمدة ثلاث سنوات، بدعم من شبكة سامسونج لخدمة العملاء، والمتوفرة في جميع أنحاء مصر، وسيحصل كل طالب على جهاز تابلت وشاحن وجراب للجهاز ، كما أن الأجهزة الجديدة مدعومة ببرنامج KNOX MDM لتأمين بيانات التابلت وإدارة محتواه، بما يمنح وزارة التربية والتعليم التحكم الكامل في الأجهزة التي سيتم تسليمها جميعًا في أقرب فرصة.
التعليم: تابلت أولى ثانوي سيتوفر قبل نهاية الشهر الجاري

ترشيحاتنا

ضبط سيارة محملة بـ 1.5 طن من أحجار الذهب في البحر الأحمر

فاروق الفيشاوى: الدولة قررت تحمل تكلفة علاجى من السرطان.. فيديو

متحدث التموين: مشروع جمعيتي أحد أذرع الوزارة القوية لتوصيل الدعم.. صور

شاهد.. هدف ملغي للزمالك في مرمى مركز شباب منية سمنود بالكأس

كمال أبو رية: لم أستطع إخبار الفيشاوى بإصابته بالسرطان.. فيديو

كارثة بالبصل تسبب سرطان الكبد والوفاة

قطع المياه عن 7 مناطق بالجيزة لمدة 6 ساعات اليوم

11 معلومة عن قانون منع تداول الطيور الحية.. و5 عقوبات تصل للحبس والغرامة

مفيدة شيحة: لهذا السبب أفضل الشعر القصير منذ بداياتي.. فيديو

المدير الفني لمنتخب سوازيلاند: سنعطل النزعة الهجومية للفراعنة.. فيديو

سبب لن تتوقعه يؤدي إلى جلطة المخ

نقيب الأطباء البيطريين: سببان يمنعان تطبيق قرار بيع الطيور الحية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رشاد ونور وكريم محسن يشعلون welcome party بتجارة عين شمس‎..فيديو وصور

كشف أثري جديد بمعبد كوم أمبو بأسوان تعرف عليه.. صور

ذبح بوحة في ظروف غامضة بالحوامدية.. وشاهد عيان يدلي بأوصاف المتهم.. صور

مدبولي يستقبل وزير الإسكان البحريني لبحث مجالات التعاون المشترك.. صور

غابات الحشائش تحاصر مساكن اللوكس بطور سيناء وتأوي الزواحف.. صور

فيديو

أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. بكري: الداخلية تدعم الطلاب غير القادرين على دفع المصاريف..وقطر تبث إشاعات ضد السعودية..توفيق عكاشة يتعرض لموقف محرج على الهواء
منى الشاذلي للفيشاوى: دوخت سمية الألفي.. وفاروق: كانت شقاوة عيال
عماد النحاس يتحدث عن دور علي غزال في خط وسط منتخب مصر ..فيديو
متصلة لـ معتز الدمرداش: تركت المنزل بعد تغيير زوجي باسورد موبايله.. فيديو
رئيس نادي سبورتنج كاسيل: نتعرض لظلم تحكيمي في المباريات ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟