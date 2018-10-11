وقف نشاط مركز شباب جورماشين بالوادي الجديد بعد وفاة طالب صعقا بالكهرباء

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد إيقاف النشاط الرياضى بمركز شباب قرية جورمشين 7 التابع لمركز باريس لحين انتهاء التحقيقات والمتابعة الخاصة بوفاة أحد الأطفال صعقا بالكهرباء داخل المركز أثناء ممارسته الأنشطة الرياضية، وكذلك غلق أى منشأة رياضية أو مركز شباب لا تتوافر به وسائل الأمن التام.



وشدد المحافظ على تشكيل لجنة للمرور على جميع الملاعب ومراكز الشباب لمراجعة الوصلات الكهربائية وإعداد تقارير متكاملة عنها.

وكان طالب من أهالى قرية جورماشين التابعة لمركز باريس لقى مصرعه صعقا بالكهرباء داخل أحد مركز الشباب ويدعى "يوسف محسن جاد الرب" 14 عاما، صعقا بالكهرباء وتم نقل الجثة لمستشفى باريس المركزى، واستخراج تصريح الدفن وتم تحرير محضر بالحادث وتمت إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

