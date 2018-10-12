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اقتصاد

التخطيط: 13 مليار جنيه استثمارات حكومية موجهة لجنوب الصعيد

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 01:01 ص
هالة السعيد
هالة السعيد
آية الجارحي
كشفت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، أن خطة العام المالي الحالي 18 /2019 وجهت لإقليم جنوب الصعيد (أسوان، سوهاج، قنا، البحر الأحمر، الأقصر) النسبة الأكبر بنحو (51٪) من الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظات الصعيد لعام 18 /2019 وبقيمة بلغت 13 مليار جنيه.

كما وافقت وزيرة التخطيط لمحافظة دمياط علي زيادة برنامج مد وتدعيم شبكات الكهرباء المدرج بخطة ديوان عام المحافظة للعام المالي 18 /2019 بحوالي 107 ملايين جنيه لاستكمال أعمال الكهرباء لمدينة الأثاث بدمياط.

وأشارت الوزيرة إلي أن مدينة دمياط للأثاث تعد بوابة جديدة للصناعات المصرية وأن هناك فرص آخري للمدينة للنمو في عدة قطاعات آخري، مؤكدة أن مشروع مدينة دمياط للأثاث يعد أحد المشروعات التى تأتي ضمن استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.

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