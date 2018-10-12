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أخبار البلد

القوات المسلحة تكرم صانع معجزة فتح ثغرة الخط الذي لا يقهر

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 03:00 ص
اللواء باقى زكى يوسف
اللواء باقى زكى يوسف
محمد إبراهيم
نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، فيديو للواء أ.ح مهندس باقى زكى يوسف صاحب فكرة استخدام طلمبات المياه لإحداث ثغرات فى خط بارليف.

حيث تضمن الفيديو لمحات من حياة البطل وكلماته المؤثرة عن أفكاره التى كان لها الفضل فى تحطيم خط بارليف وفتح الثغرات لعبور الأفراد والأرتال المدرعة والميكانيكة واستعادة السيطرة على الجانب الشرقى لقناة السويس فى أول ساعات العبور.

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