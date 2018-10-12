ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

المركزي للتعمير: إنشاء 347 منزلًا بدويًا بسيناء و 378 وحدة توطين بمحافظة البحر الأحمر

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 02:01 ص
مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان
آمنة عبدالعظيم
قال اللواء مصطفى العجوز، رئيس الجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان، إنه جار تنفيذ أعمال إنشاء ورصف طرق داخلية بمحافظة شمال سيناء، بجانب أعمال تدعيم وتوصيل التيار الكهربائى للتجمعات والقرى بمحافظتى شمال وجنوب سيناء.

كما تم ويجرى تنفيذ 347 منزلًا بدويًا بسيناء، و378 وحدة توطين بمحافظة البحر الأحمر.

وأوضح، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ محطة التحلية بأبو رماد الجديدة، بطاقة 1500 م3/ى، ومحطة التحلية بحلايب الجديدة، بطاقة 1500 م3/ى، + خزان مياه أرضى سعة 3000 م3، وجارٍ تنفيذ توسعات محطة التحلية بأبورماد الجديدة، وتوسعات محطة التحلية بحلايب، من 1500 : 4500 م3/ي، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من مشروعات تدعيم شبكات، وخزانات مياه أرضية بمحافظة البحر الأحمر.

ترشيحاتنا

الفيشاوى يعترف بفضل الجمهور عليه.. ويؤكد:لا أخشى الاعتذار عن أخطائي

مصرع وإصابة 31 شخصًا في حادث سير بالسودان

شاهد.. تفاصيل 56 ساعة و25 دقيقة تحت الماء لـ صاحبة أطول غطسة

الخارجية الأمريكية: السفير السعودي لدى واشنطن توجه إلى بلاده

فاروق الفيشاوي يكشف عن الشخصية التى يتمنى تجسيدها .. فيديو

زكريا ناصف يكشف سر إصابات لاعبي الأهلي المتعددة

سبب لن تتوقعه يؤدي إلى جلطة المخ

عماد النحاس يتحدث عن مشواره التدريبي وأسباب اعتزاله..فيديو

محمد رشاد يغني كتاب تجارة يا عين ما شوفت زيه كتاب.. فيديو وصور

أغنى رجل في العالم يخسر 9.1 مليار دولار خلال أشهر

مفيدة شيحة: فخورة إن بنتي عندها21 سنة ومش باين عليّ.. فيديو

فاروق الفيشاوي يكشف عن دواء جديد للسرطان هو أول من يستخدمه فى مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة يشهد معرض ومهرجان أنسومينا للألعاب الإلكترونية

رشاد ونور وكريم محسن يشعلون welcome party بتجارة عين شمس‎..فيديو وصور

كشف أثري جديد بمعبد كوم أمبو بأسوان تعرف عليه.. صور

ذبح بوحة في ظروف غامضة بالحوامدية.. وشاهد عيان يدلي بأوصاف المتهم.. صور

مدبولي يستقبل وزير الإسكان البحريني لبحث مجالات التعاون المشترك.. صور

فيديو

كريم السعيدي: نقاط سلبية في قرار اعتبار لاعبي اتحاد شمال أفريقيا محليين.. فيديو
عماد النحاس يتحدث عن مشواره التدريبي وأسباب اعتزاله..فيديو
زوجة اللواء باقي: عمله في السد العالي ساعده كثيرا في فكرة اختراق خط بارليف
الفيشاوى يعترف بفضل الجمهور عليه.. ويؤكد:لا أخشى الاعتذار عن أخطائي
زوجة مبتكر طريقة اختراق الساتر الترابي: فكرته كانت خارج الصندوق .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟