القرار.. فيديو من الشئون المعنوية لتعميق الهوية الوطنية لدى الشباب

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الفيلم التسجيلي "القرار" من إنتاج إدارة الشئون المعنوية، استعرضت القرارات المصيرية المؤثرة فى عمر الوطن والتى كان لها الأثر الأكبر فى تغيير مسار التاريخ والحفاظ على كيان الدولة المصرية، وكان أبرزها قرار العبور واستعادة الأرض وقرارات البناء والتنمية الحقيقية لتغيير الواقع إلى غد أفضل ومستقبل مشرق وتوفير الحياة الكريمة للمصريين.



يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة قد شهد وقائع الندوة التثقيفية الـ29، التى نظمتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، تحت عنوان "أكتوبر.. تواصل الأجيال"، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، والتى قدمت نماذج لبعض الملاحم والبطولات التى حفلت بها معارك الاستنزاف ونصر أكتوبر المجيد والجهود الحالية فى القضاء على الإرهاب بشمال ووسط سيناء والتي تأتى تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 45 لانتصارات أكتوبر المجيدة.