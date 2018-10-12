محافظ الإسكندرية: الفترة المسائية أبرز الحلول للقضاء على كثافات الفصول

شدد الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، على ضرورة توفير الأجواء المناسبة للعملية التعليمية للنهوض بها، وحرصه على حل أبرز المشاكل التي تواجه العملية التعليمية بالمحافظة والتي أهمها الكثافات المرتفعة في عدد التلاميذ وعجز المدرسين خاصة في الأماكن البعيدة مثل العامرية وبرج العرب.



وكلف "قنصوة"، فى بيان أمس، جميع مديري الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، بإعداد تقرير كامل عن كافة المشاكل التي تواجه كل إدارة.



وتوه المحافظ بأن التقرير يشمل إحصائية بمدارس الإدارات وخاصة المدارس التي تضم كثافات عالية بالفصول، وعدد المدارس التي يمكن أن تعمل فترة مسائية ودراسة العمل بها أيام السبت، وذلك بالمدارس الحكومية لتقليل الكثافة داخل الفصول، وكذا المدارس التي يمكن إقامة فصول سابقة التجهيز بها أو التي تضم أماكن فضاء يمكن البناء بها من خلال هيئة الأبنية التعليمية.

