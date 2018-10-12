ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ الإسكندرية: الفترة المسائية أبرز الحلول للقضاء على كثافات الفصول

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 07:35 ص
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية : الفترة المسائية أبرز الحلول
أحمد عبد العزيز
شدد الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، على ضرورة توفير الأجواء المناسبة للعملية التعليمية للنهوض بها، وحرصه على حل أبرز المشاكل التي تواجه العملية التعليمية بالمحافظة والتي أهمها الكثافات المرتفعة في عدد التلاميذ وعجز المدرسين خاصة في الأماكن البعيدة مثل العامرية وبرج العرب.

وكلف "قنصوة"، فى بيان أمس، جميع مديري الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، بإعداد تقرير كامل عن كافة المشاكل التي تواجه كل إدارة.

وتوه المحافظ بأن التقرير يشمل إحصائية بمدارس الإدارات وخاصة المدارس التي تضم كثافات عالية بالفصول، وعدد المدارس التي يمكن أن تعمل فترة مسائية ودراسة العمل بها أيام السبت، وذلك بالمدارس الحكومية لتقليل الكثافة داخل الفصول، وكذا المدارس التي يمكن إقامة فصول سابقة التجهيز بها أو التي تضم أماكن فضاء يمكن البناء بها من خلال هيئة الأبنية التعليمية.

ترشيحاتنا

القوات المسلحة تكرم صانع معجزة فتح ثغرة الخط الذي لا يقهر

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الجمعة.. فيديو

قطع المياه عن 7 مناطق بالجيزة لمدة 6 ساعات اليوم

خبير مروري:هدوء تام بكافة المحاور وتوخي الحذر مطلوب لتلافي الشبورة

تعرف على فوائد تناول كوب شاي أخضر يوميا

زكريا ناصف يكشف سر إصابات لاعبي الأهلي المتعددة

هل يجب الوضوء فى الاغتسال من الجنابة؟ الإفتاء تجيب

بريطانيا توقف تحليق جميع طائرات إف-35 بسبب مشكلة في دائرة الوقود

أمين الفتوى يوضح الفرق بين ترفيع الحواجب والنمص.. فيديو

الانهيار يهدد الاقتصاد القطري: خسائر فادحة للخطوط الجوية.. وقطاع السياحة يفقد 60% من نشاطه.. ودعم أردوغان يكبد البنوك خسائر فادحة

الأرصاد للمواطنين : حان الوقت للتغيير للملابس الشتوية

روسيا تطالب الدول الغربية بإخراج الخوذ البيض من سوريا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلقيس بإطلالة متميزة في أحدث جلسة تصوير

لمسة من جمال الطبيعة داخل المنزل بالمزهريات الكبيرة.. صور

وزير الرياضة يشهد معرض ومهرجان أنسومينا للألعاب الإلكترونية

رشاد ونور وكريم محسن يشعلون welcome party بتجارة عين شمس‎..فيديو وصور

كشف أثري جديد بمعبد كوم أمبو بأسوان تعرف عليه.. صور

فيديو

كريم العمدة: مصر تسير بخطى سليمة فى برنامج الإصلاح الاقتصادي.. فيديو
الأرصاد توجه بارتداء الملابس الثقيلة.. فيديو
أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الجمعة.. فيديو
تعرف على أسعار الفاكهة والخضراوات بالأسواق اليوم.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟