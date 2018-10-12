222 مليون جنيه مشتريات الأجانب الأسبوع الماضي

استحوذت تعاملات المصريين على 99ر63 في المائة من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 24ر28 في المائة والعرب على 78ر7 في المائة وذلك بعد استبعاد الصفقات.



وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة، إلى أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراءبقيمة 90ر222 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 03ر149 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



جدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء 319ر6 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء 032ر1 مليار جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات.