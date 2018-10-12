ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

222 مليون جنيه مشتريات الأجانب الأسبوع الماضي

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 02:59 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح
استحوذت تعاملات المصريين على 99ر63 في المائة من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 24ر28 في المائة والعرب على 78ر7 في المائة وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة، إلى أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراءبقيمة 90ر222 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 03ر149 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

جدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء 319ر6 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء 032ر1 مليار جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ترشيحاتنا

الزمالك يكشف تفاصيل إصابة كماتشو في مواجهة مركز شباب منية سمنود

الإدانات تتوالى على أنقرة.. ضابط تركي سابق يفجر مفاجأة في اختفاء خاشقجي .. فيديو

زوجة صاحب فكرة عبور خط بارليف تكشف تفاصيل حديثها مع الرئيس.. فيديو

الانهيار يهدد الاقتصاد القطري: خسائر فادحة للخطوط الجوية.. وقطاع السياحة يفقد 60% من نشاطه.. ودعم أردوغان يكبد البنوك خسائر فادحة

سبب لن تتوقعه يؤدي إلى جلطة المخ

مفيدة شيحة: لهذا السبب انتقدت وليد فواز بعد طلاقه مي سليم.. فيديو

تعرف على فوائد تناول كوب شاي أخضر يوميا

أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. بكري: الداخلية تدعم الطلاب غير القادرين على دفع المصاريف..وقطر تبث إشاعات ضد السعودية..توفيق عكاشة يتعرض لموقف محرج على الهواء

مدرس يطلب يد طالبته بـ لافتة على الطريق فى سابقة أولى بالمنوفية..صور

حياة الدرديري تحرج زوجها توفيق عكاشة على الهواء .. فيديو

أمين الفتوى يوضح سبب اشتمال قرآن فجر الجمعة على سجدة.. فيديو

شعبة الدواجن تكشف سر منع بيع الطيور الحية .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة يشهد معرض ومهرجان أنسومينا للألعاب الإلكترونية

رشاد ونور وكريم محسن يشعلون welcome party بتجارة عين شمس‎..فيديو وصور

كشف أثري جديد بمعبد كوم أمبو بأسوان تعرف عليه.. صور

ذبح بوحة في ظروف غامضة بالحوامدية.. وشاهد عيان يدلي بأوصاف المتهم.. صور

مدبولي يستقبل وزير الإسكان البحريني لبحث مجالات التعاون المشترك.. صور

فيديو

كريم السعيدي: نقاط سلبية في قرار اعتبار لاعبي اتحاد شمال أفريقيا محليين.. فيديو
عماد النحاس يتحدث عن مشواره التدريبي وأسباب اعتزاله..فيديو
زوجة اللواء باقي: عمله في السد العالي ساعده كثيرا في فكرة اختراق خط بارليف
الفيشاوى يعترف بفضل الجمهور عليه.. ويؤكد:لا أخشى الاعتذار عن أخطائي
زوجة مبتكر طريقة اختراق الساتر الترابي: فكرته كانت خارج الصندوق .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟