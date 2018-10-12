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تعليم

الشرقية الأزهرية تشدد على تأمين التلاميذ أثناء الفسحة وتحظر التدخين والمحمول

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 01:01 ص
صدى البلد
محمد شحتة
تابع الشيخ محمد السروى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، انتظام الدراسة بمعاهد إدارتى شرق وغرب الزقازيق.

وشدد السروي، فى زيارته لعدد من المعاهد، على ضرورة قيام شيوخ المعاهد بالحضور قبل بداية الطابور والمرور على مبانى المعهد والتأكد من سلامتها وعدم مغادرة المعهد نهائيا إلا بعد التأكد من مغادرة جميع الطلاب والعاملين وتسليم المبنى للنوبتجى، وتوزيع الأعمال والمهام والتكليفات على جميع العاملين بالمعهد كتابة وتوقيعهم عليها كل فيما يخصه وعليه متابعة تنفيذ المهام والتكليفات.

ووجه بتنظيم دخول التلاميذ للمعهد وكذلك أثناء خروجهم لمنع الزحام والتدافع على السلالم وقيام المشرفين بمهامهم فى تنظيم ذلك ، وعدم ترك أى حصة شاغرة وعلى المعلم عدم خروجه من الفصل إلا بانتهاء الزمن المخصص للحصة وفى حالة غيابه يحل محله معلم الحصة الاحتياطية أو المشرف، وعلى المشرف متابعة خروج الطلاب للفسحة وأثناء الفسحة وكذلك عند عودتهم للفصول بأمان.

كما حظر رئيس الإدارة المركزية، دخول السيارات أو الدراجات البخارية الى فناء المعهد، وحظر التدخين نهائيا وكذلك السخانات الكهربية، أو استخدام التليفون المحمول داخل الحصة الدراسية.

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