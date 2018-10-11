مستقبل وطن بكفر الشيخ: نجاح مبادرة أنت في عنينا لتوفير السلع المخفضة.. صور

أكد الدكتور الغمري الشوادفي، أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن بكفر الشيخ اليوم، نجاح مبادرة "أنت في عنينا" لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسبة لا تقل عن 30 % بالمقارنة بالأسواق، مشيرًا إلى أن الإقبال الشديد للأهالي ونفاد السلع المعروضة وآخرها اليوم الخميس بفوة.



وقال المحافظ، إنه تم تخصيص 6 سيارات لمركز فوة اليوم كان فى استقبالها عصام الخطيب أمين الحزب بفوة، وأميمة الأنصاري أمينة الإعلام بالمركز وعدد من أعضاء الحزب وتم الانتهاء من جميع الكميات المعروضة قبل عصر أمس وسط إقبال كثيف من الأهالي.



وقال عصام الخطيب، أمين حزب مستقبل وطن بمركز فوه، إن الحملة مستمرة يوم السبت بقريتي السالمية وقبريط ومن المنتظر استقبال 10 سيارات محملة بكافة السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة.



جدير بالذكر أن مبادرة "أنت في عنينا" لحزب مستقبل وطن بكفر الشيخ، تقام تحت رعاية النائب أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، والنائب سيد أحمد عيسى، أمين عام الحزب والدكتور على أبوشوشة الأمين العام المساعد ويشرف عليها الدكتور الغمري الشوادفي أمين التنظيم واللواء حسام سعدة المنسق العام للمبادرة مع أسواق تحيا مصر والدكتور ياسر شحاتة أمين العمل الجماهيري.

