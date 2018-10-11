ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

مستقبل وطن بكفر الشيخ: نجاح مبادرة أنت في عنينا لتوفير السلع المخفضة.. صور

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 11:15 م
مستقبل وطن بكفر الشيخ:
مستقبل وطن بكفر الشيخ: نجاح مبادرة أنت في عنينا
محمود زيدان
أكد الدكتور الغمري الشوادفي، أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن بكفر الشيخ اليوم، نجاح مبادرة "أنت في عنينا" لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسبة لا تقل عن 30 % بالمقارنة بالأسواق، مشيرًا إلى أن الإقبال الشديد للأهالي ونفاد السلع المعروضة وآخرها اليوم الخميس بفوة.

وقال المحافظ، إنه تم تخصيص 6 سيارات لمركز فوة اليوم كان فى استقبالها عصام الخطيب أمين الحزب بفوة، وأميمة الأنصاري أمينة الإعلام بالمركز وعدد من أعضاء الحزب وتم الانتهاء من جميع الكميات المعروضة قبل عصر أمس وسط إقبال كثيف من الأهالي.

وقال عصام الخطيب، أمين حزب مستقبل وطن بمركز فوه، إن الحملة مستمرة يوم السبت بقريتي السالمية وقبريط ومن المنتظر استقبال 10 سيارات محملة بكافة السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة.

جدير بالذكر أن مبادرة "أنت في عنينا" لحزب مستقبل وطن بكفر الشيخ، تقام تحت رعاية النائب أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، والنائب سيد أحمد عيسى، أمين عام الحزب والدكتور على أبوشوشة الأمين العام المساعد ويشرف عليها الدكتور الغمري الشوادفي أمين التنظيم واللواء حسام سعدة المنسق العام للمبادرة مع أسواق تحيا مصر والدكتور ياسر شحاتة أمين العمل الجماهيري.
مستقبل وطن بكفر الشيخ: نجاح مبادرة أنت في عنينا لتوفير السلع المخفضة.. صور
مستقبل وطن بكفر الشيخ: نجاح مبادرة أنت في عنينا لتوفير السلع المخفضة.. صور
مستقبل وطن بكفر الشيخ: نجاح مبادرة أنت في عنينا لتوفير السلع المخفضة.. صور
مستقبل وطن بكفر الشيخ: نجاح مبادرة أنت في عنينا لتوفير السلع المخفضة.. صور
مستقبل وطن بكفر الشيخ: نجاح مبادرة أنت في عنينا لتوفير السلع المخفضة.. صور

ترشيحاتنا

محمد رشاد يغني كتاب تجارة يا عين ما شوفت زيه كتاب.. فيديو وصور

مصرع وإصابة 31 شخصًا في حادث سير بالسودان

كل ما تريد معرفته عن موعد مباراة الأهلي القادمة

زوجة صاحب فكرة عبور خط بارليف تكشف تفاصيل حديثها مع الرئيس.. فيديو

مفيدة شيحة: فخورة إن بنتي عندها21 سنة ومش باين عليّ.. فيديو

تورط نجم برشلونة فى التحرش بسيدة والاعتداء على زوجها التركى

أغرب 10 قوانين فى العالم.. ممنوع استخدام المرحاض بعد الـ10 مساء

قرار عاجل بحذف استفتاء جائزة الأفضل في العالم.. ومحمد صلاح الوصيف

الزمالك يكشف تفاصيل إصابة كماتشو في مواجهة مركز شباب منية سمنود

للرجال فقط ..أسهل طريقة لعلاج العقم ودوالي الخصيتين بأمان تام

رسميًا.. نقل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى البطولة العربية لـ برج العرب

شاهد.. هدف ملغي للزمالك في مرمى مركز شباب منية سمنود بالكأس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رشاد ونور وكريم محسن يشعلون welcome party بتجارة عين شمس‎..فيديو وصور

كشف أثري جديد بمعبد كوم أمبو بأسوان تعرف عليه.. صور

ذبح بوحة في ظروف غامضة بالحوامدية.. وشاهد عيان يدلي بأوصاف المتهم.. صور

مدبولي يستقبل وزير الإسكان البحريني لبحث مجالات التعاون المشترك.. صور

غابات الحشائش تحاصر مساكن اللوكس بطور سيناء وتأوي الزواحف.. صور

فيديو

محمد صلاح يكشف أسباب استقالته من تدريب فاركو المستقبل ..فيديو
زكريا ناصف يشيد بجماهير الزمالك في مباراة منية سمنود
المدير الفني لمنتخب سوازيلاند: سنعطل النزعة الهجومية للفراعنة.. فيديو
كمال أبو رية: لم أستطع إخبار الفيشاوى بإصابته بالسرطان.. فيديو
العمدة: تكريم الرئيس للأجيال المتعاقبة من أبطال القوات المسلحة يعلى قيمة الوفاء

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟