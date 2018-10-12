انطلاق البطولة العربية لسباعيات الرجبى بحضور وزير الرياضة

تنطلق صباح اليوم الجمعة فعاليات البطولة العربية الرابعة لسباعيات الرجبى التى تقام على ملعب المركز الأوليمبى لإعداد المنتخبات الوطنية بالمعادى وتستمر حتى غد السبت بمشاركة ، ست دول هى مصر الدولة المنظمة والإمارات والأردن وليبيا والعراق والسودان



وقد أسند الاتحاد العربى برئاسة الاماراتى قيس الظالعى تنظيم البطولة إلى مصر بعد إعتذار لبنان عن التنظيم ، وسبق وان أقيمت ثلاث نسخ للبطولة كانت الأولى فى قرية الجونة بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر والثانية أقيمت بدولة المغرب، واستضافت الأردن النسخة الثالثة .



يحضر حفل افتتاح البطولة ، الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، والمهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس الاتحادين المصرى والإفريقي للفروسية ونائب رئيس اتحاد العاب البحر المتوسط ، وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية الأوليمبية وغير الأوليمبية ، وقد إكتمل وصول المنتخبات المشاركة فى البطولة ، كما حضر الاماراتى قيس الظالعى الأمين العام للاتحاد الاماراتى ورئيس الاتحاد العربى للعبة .





وقال حسام صاحب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للرجبى ورئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة أن الاتحاد العربى بقيادة الاماراتى قيس الظالعى اتفق على اقامة أربع مباريات استعراضية للناشئين والفتيات بواقع مباراتين اليوم الجمعة ومثلهما يوم غد السبت ، مشيرا إلى أن كل منتخبا من المنتخبات المشاركة فى البطولة سوف يخوض ثلاث مباريات فى اليوم ، وكل مباراة تقام على شوطين ، وكل شوط مدته سبع دقائق وبينهما دقيقة ونصف راحة .



أضاف إلى أن اليوم سوف يشهد تسع مباريات ، فيلعب منتخبنا مع العراق ، ويلتقى المنتخب الأردنى مع نظيره الليبى ، ويواجه المنتخب السعودي نظيره الاماراتى ، ثم يلعب منتخبنا لقائه الثانى مع المنتخب الليبى ، ويلعب المنتخب العراقى مع نظيره الاماراتى ، والأردن مع السعودية ، أما المباراة الثالثة والاخيرة التى يلعبها منتخبنا فى اليوم الأول للبطولة فيلتقى مع المنتخب الاماراتى ، ويلعب المنتخب السعودية مع ليبيا ، ويواجه المنتخب الأردنى نظيره العراقى .



واشار الى ان الجهاز الفنى لمنتخبنا الوطنى اختار 12 لاعبا لخوض منافسات البطولة العربية الرابعة لسباعيات الرجبى والتى تقام بالمركز الاوليمبى لإعداد المنتخبات الوطنية بالمعادى يومى 12 و13 أكتوبر الجارى بمشاركة ستة منتخبات ، هى مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن وليبيا والعراق



واللاعبون هم ، يسرى سامى (كابتن) ، ومحمد خالد ، وأحمد حسام ، ومحمود سليمان ، وأحمد عبد العزيز ، واحمد شتا ، ومروان أحمد وسيف سنباطى ، واحمد السيد ، واحمد خالد ، ومحمد صبحى ، وعمر يسرى ، ويضم الجهاز الفنى محمد مصطفى مديرا فنيا ، ومصطفى قدرى معالجا ، وسعيد عبد القادر مدرب احمال ، ويوسف النيال إداريا .