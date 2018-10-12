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الفن في أسبوع.. ياسر جلال يحضر لـ لمس أكتاف.. وحبس ميريهان حسين.. وبطل Home Alone يظهر من جديد

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 08:38 ص
صدى البلد
إمام رمضان
شهدت الساحة الفنية المصرية والعالمية، على مدار الأسبوع، العديد من الأحداث الشيقة والمثيرة، وينقل لكم «صدى البلد» أبرز هذه الأحداث بشكل موجز، حفاظًا على أوقاتكم. 

وجاء على رأس هذه الأحداث الفنية الجلسات التي يعقدها الفنان ياسر جلال مع بطل العالم في المصارعة الرومانية كرم جابر، وذلك استعدادًا لمسلسله الجديد، والذى يدخل به السباق الرمضاني القادم، باسم "لمس أكتاف"، وايضًا تغطية لرسالة World Music Awards التى وجهتها إلى الهضبة عمرو دياب في عيد ميلاده، بأنه الفنان العربي الأكثر تتويجًا بهذه الجائزة.

وحاز خبر نقل المطرب تامر حسني للمستشفي على إثر ما تعرض له من فقدان صوته منذ أيام، على اهتمام معجبيه، فيما فاجأ بطل سلسلة أفلام Home Alone الأمريكية الشهيرة، ماكولاي كولكين الجماهير بظهوره على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية Amas في لوس أنجلوس.

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