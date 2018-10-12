الفن في أسبوع.. ياسر جلال يحضر لـ لمس أكتاف.. وحبس ميريهان حسين.. وبطل Home Alone يظهر من جديد

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وجاء على رأس هذه الأحداث الفنية الجلسات التي يعقدها الفنان ياسر جلال مع بطل العالم في المصارعة الرومانية كرم جابر، وذلك استعدادًا لمسلسله الجديد، والذى يدخل به السباق الرمضاني القادم، باسم "لمس أكتاف"، وايضًا تغطية لرسالة World Music Awards التى وجهتها إلى الهضبة عمرو دياب في عيد ميلاده، بأنه الفنان العربي الأكثر تتويجًا بهذه الجائزة.



