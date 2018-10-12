مارس:الشركة تولي أهمية كبيرة لزيادة استثماراتها داخل السوق المصري

أكد دانكن ماكولوك، المدير الإقليمي لشركة مارس ريجلي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، أن الشركة تولي أهمية كبيرة لزيادة استثماراتها داخل السوق المصري خاصةً في ظل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال السنوات القليلة الماضية والتي ساهمت في جذب العديد من المستثمرين الأجانب لضخ استثمارات جديدة في مصر.



ولفت إلى أن الشركة تركز أيضًا على نمو صادراتها للسوق المحلي حيث ضاعفت قائمة مورديها المحليين خلال السنوات الثلاثة الماضية.



وأضاف أن مصنع شركة مارس في مصر يقوم حاليًا بتصدير حوالي 80% من إنتاجه لأكثر من 25 دولة حول العالم ومن المتوقع أن يتضاعف حجم صادرات الشركة من 42 مليون دولار خلال العام الماضي ليكسر حاجز الـ100 مليون دولار بنهاية العام الجاري، كما يصل حجم فرص العمل التى تتيحها شركه مارس - ريجلى مصر حوالى 10000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.