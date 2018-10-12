ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مران عنيف للمصري عقب راحته السلبية

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 04:32 ص
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى -نور عادل
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري تدريباته مساء أمس على الاستاد بعد حصوله على راحة سلبية لأربعٍ وعشرين ساعة استعدادًا لمباراته بدور الـ 32 من بطولة كأس مصر والتي تجمعه بنظيره الجزيرة مطروح والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل الموافق السادس عشر من أكتوبر الجاري.

وخلال المران الذي استمر لما يقرب من 90 دقيقة ركز الجهاز الفني للفريق على النواحي البدنية أملًا في الارتقاء بمعدلات السرعة والقوة والتحمل لدى اللاعبين ، وشهد المران عودة الثلاثي ايزي ايميكا وأحمد شوشة والناشئ محمد السيد العربي “ميشو” بعد اتمام برنامجهم التأهيلي الموضوع لهم من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد عنان ، كما شهد المران مشاركة اللاعب عمر كمال عبد الواحد المقيد بقائمة الانتظار منذ مطلع الموسم الحالي.

ترشيحاتنا

شعبة الدواجن تكشف سر منع بيع الطيور الحية .. فيديو

بيتر ميمي يبدأ كلبش 3 لعرضه في رمضان 2019

خبير أمني: هشام عشماوي شارك فى عملية اغتيال النائب العام

عماد النحاس يتحدث عن مشواره التدريبي وأسباب اعتزاله..فيديو

الكشف عن وثائق بحوزة الإرهابي عشماوي أثناء القبض عليه خاصة بقوائم اغتيالات

واشنطن بوست: أنقرة أبلغت واشنطن بامتلاكها تسجيلات تثبت مقتل خاشقجي

عودة تامر حسنى للمستشفى تنفى ادعاءات تمارضه

الزمالك يكشف تفاصيل إصابة كماتشو في مواجهة مركز شباب منية سمنود

لمسة من جمال الطبيعة داخل المنزل بالمزهريات الكبيرة.. صور

مران عنيف للمصري عقب راحته السلبية

سبب لن تتوقعه يؤدي إلى جلطة المخ

ردا على صفقة إس- 400 للهند.. باكستان تتفاوض على شراء 48 درونز صينية قاتلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمسة من جمال الطبيعة داخل المنزل بالمزهريات الكبيرة.. صور

وزير الرياضة يشهد معرض ومهرجان أنسومينا للألعاب الإلكترونية

رشاد ونور وكريم محسن يشعلون welcome party بتجارة عين شمس‎..فيديو وصور

كشف أثري جديد بمعبد كوم أمبو بأسوان تعرف عليه.. صور

ذبح بوحة في ظروف غامضة بالحوامدية.. وشاهد عيان يدلي بأوصاف المتهم.. صور

فيديو

عماد النحاس يكشف ما فشل مانويل جوزيه في تغييره داخل الأهلي ..فيديو
كريم السعيدي: نقاط سلبية في قرار اعتبار لاعبي اتحاد شمال أفريقيا محليين.. فيديو
عماد النحاس يتحدث عن مشواره التدريبي وأسباب اعتزاله..فيديو
زوجة اللواء باقي: عمله في السد العالي ساعده كثيرا في فكرة اختراق خط بارليف
الفيشاوى يعترف بفضل الجمهور عليه.. ويؤكد:لا أخشى الاعتذار عن أخطائي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟