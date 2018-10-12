مران عنيف للمصري عقب راحته السلبية

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري تدريباته مساء أمس على الاستاد بعد حصوله على راحة سلبية لأربعٍ وعشرين ساعة استعدادًا لمباراته بدور الـ 32 من بطولة كأس مصر والتي تجمعه بنظيره الجزيرة مطروح والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل الموافق السادس عشر من أكتوبر الجاري.



وخلال المران الذي استمر لما يقرب من 90 دقيقة ركز الجهاز الفني للفريق على النواحي البدنية أملًا في الارتقاء بمعدلات السرعة والقوة والتحمل لدى اللاعبين ، وشهد المران عودة الثلاثي ايزي ايميكا وأحمد شوشة والناشئ محمد السيد العربي “ميشو” بعد اتمام برنامجهم التأهيلي الموضوع لهم من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد عنان ، كما شهد المران مشاركة اللاعب عمر كمال عبد الواحد المقيد بقائمة الانتظار منذ مطلع الموسم الحالي.