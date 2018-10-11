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زيارة مفاجئة للدكتور طارق سلمان لمستشفى جامعة الأزهر التخصصي.. صور

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 11:20 م
صدى البلد
محمد شحتة
زار الدكتور طارق سلمان نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات، بشكل مفاجئ، مستشفى جامعة الأزهر التخصصي بمدينة نصر، اطمأن خلالها على حُسن سير العمل، وتقديم خدمة طبية ورعاية صحية متميزة للمترددين على المستشفى.

ووجَّه سلمان، خلال جولته، بضرورة تنفيذ توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة بأهمية المشاركة الفعَّالة في دعم المنظومة الصحية للدولة؛ بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، من خلال المساهمة في المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم انتظار الحالات الحرجة، والتأمين الصحي ، جنبًا إلى جنب مع وضع خطة استثمارية لرفع العبء عن ميزانية الدولة.

وأكد سلمان، أهمية تشغيل المرحلة الأولى من المستشفى التخصصى وفقًا للجدول الزمنى المحدد خلال الأشهر القادمة.
زيارة مفاجئة للدكتور طارق سلمان لمستشفى جامعة الأزهر التخصصي.. صور
زيارة مفاجئة للدكتور طارق سلمان لمستشفى جامعة الأزهر التخصصي.. صور
زيارة مفاجئة للدكتور طارق سلمان لمستشفى جامعة الأزهر التخصصي.. صور
زيارة مفاجئة للدكتور طارق سلمان لمستشفى جامعة الأزهر التخصصي.. صور

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