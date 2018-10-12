عضو الحق فى الدواء يكشف تفاصيل بيع الأدوية على الرصيف بسوق الجمعة

كشف الدكتور كريم كرم، عضو المركز المصري للحق في الدواء، عن تفاصيل خاصة ببيع الأدوية في سوق الجمعة، قائلًا إن هذه القضية ليست وليدة اللحظة، وإنما بدأت منذ حوالي سنة، على يد عدة أفراد، أبرزهم سيدة تدعى «أم ولاء»، والتي تظن أنها تساعد الناس، بتقديمها للأدوية بسعر مخفض.



وأضاف خلال لقائه مع برنامج "جلسة عرفية"، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، أن هذه الأدوية المباعة في سوق الجمعة، مصدرها الأساسي هو القمامة، متابعًا: «الأصناف دي جاية من الزبالة، وكل واحد عنده علبة أدوية، ناقصة شريط، مش محتاجها تاني، بيرميها في الزبالة».



وأوضح أنه يجب على المواطنين ألا يلقوا بالأدوية المنتهية الصلاحية، أو التي لا يحتاجونها، في القمامة، معقبًا: «ماترميهوش في الزبالة لأن في حد بييجي ياخد الدواء وبيبيعه في سوق الجمعة».