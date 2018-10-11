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أخبار العالم

اعتقال شخص بتهمة تصنيع قنبلة لتفجيرها خلال انتخابات الكونجرس الأمريكي

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 11:15 م
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
أ ش أ
اعتقلت السلطات الأمريكية رجلا بتهمة تصنيع قنبلة لتفجيرها خلال انتخابات التجديد النصفى للكونجرس والتي من المقرر أن تجرى في 6 نوفمبر المقبل.

وذكرت شبكة (إن بي سي نيوز) الأمريكية أن عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي تمكنت من اكتشاف هذه المؤامرة بعد قيام المتهم – باول روزنفيلد المقيم في نيويورك – بإرسال رسائل نصية وخطابات إلى أحد الصحفيين فى بنسلفانيا خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، أبلغه خلالها اعتزامه تفجير نفسه في قلب واشنطن أثناء إجراء انتخابات الكونجرس.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن الصحفي – الذي لم يكشف عن هويته - قام بإبلاغ السلطات التي قامت بالقبض على المتهم - البالغ من العمر 56 عاما - والذي اعترف بشراء مكونات إنتاج القنبلة عبر الإنترنت، وأنه تمكن بالفعل من تصنيعها.

وأشارت الشبكة إلى أن تفتيش منزل المتهم أسفر عن العثور على قنبلة زنة 200 رطل.

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