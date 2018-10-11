ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

القوات الروسية تستلم أكثر من 60 مقاتلة من طراز سو 35

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 11:15 م
المقاتلة الروسية
المقاتلة الروسية سو 35
أ ش أ
أعلن نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كروفوروتشكو ، اليوم الخميس، أن القوات الروسية تسلمت أكثر من 60 مقاتلة من طراز سو-35.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" أن كروفوروتشكو قال :" حتى اليوم انتهت القوات الفضائية الجوية الروسية من التشغيل التجريبي.. وقد تم تسلم أكثر من 60 مقاتلة من طراز سو-35".

يشار إلى أن سو-35 وهي طائرة مقاتلة متعددة المهام وذات قدرة فائقة على المناورة تنتمي إلى الجيل 4.5 ، وطائرة تفوق جوي، كما أنها قادرة على ضرب أهداف أرضية، تعتبر (سوخوي سو - 35) من ناحيه التجهيز والتركيب قريبة جدًا من (سوخوي سو - 30 إم كاي أي).. وتبلغ أعلى سرعة للسو-35 2700 كم ساعة ومدى الطائرة 3600 كم وأقصى مدى بوجود خزانات وقود إضافية 4500 كم .

ترشيحاتنا

مصرع وإصابة 31 شخصًا في حادث سير بالسودان

فاروق الفيشاوي يكشف عن دواء جديد للسرطان هو أول من يستخدمه فى مصر

فضيحة تركية جديدة تثبت تورط انقرة في اختفاء جمال خاشقجي .. فيديو

هانى الناظر يحذر من استخدام صبغات الشعر ويحدد البديل الآمن.. فيديو

11 معلومة عن قانون منع تداول الطيور الحية.. و5 عقوبات تصل للحبس والغرامة

سبب لن تتوقعه يؤدي إلى جلطة المخ

فاروق الفيشاوى: الدولة قررت تحمل تكلفة علاجى من السرطان.. فيديو

قرار عاجل بحذف استفتاء جائزة الأفضل في العالم.. ومحمد صلاح الوصيف

دعوات خليجية لمقاطعة السياحة وطرد العمالة التركية

نقل تامر حسنى للمستشفى .. وحبس ميريهان حسين ..وزواج دياب .. وشيرين عبد الوهاب تتحدث عن حملها لأول مرة .. أبرز الأحداث الفنية هذا الأسبوع

حازم يس لـ صدى البلد: مشكلات خطيرة تسببها العدسات اللاصقة.. أخطرها العمى.. فيديو

المدير الفني لمنتخب سوازيلاند: سنعطل النزعة الهجومية للفراعنة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رشاد ونور وكريم محسن يشعلون welcome party بتجارة عين شمس‎..فيديو وصور

كشف أثري جديد بمعبد كوم أمبو بأسوان تعرف عليه.. صور

ذبح بوحة في ظروف غامضة بالحوامدية.. وشاهد عيان يدلي بأوصاف المتهم.. صور

مدبولي يستقبل وزير الإسكان البحريني لبحث مجالات التعاون المشترك.. صور

غابات الحشائش تحاصر مساكن اللوكس بطور سيناء وتأوي الزواحف.. صور

فيديو

محمد صلاح يكشف أسباب استقالته من تدريب فاركو المستقبل ..فيديو
زكريا ناصف يشيد بجماهير الزمالك في مباراة منية سمنود
المدير الفني لمنتخب سوازيلاند: سنعطل النزعة الهجومية للفراعنة.. فيديو
كمال أبو رية: لم أستطع إخبار الفيشاوى بإصابته بالسرطان.. فيديو
العمدة: تكريم الرئيس للأجيال المتعاقبة من أبطال القوات المسلحة يعلى قيمة الوفاء

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟