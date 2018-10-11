القوات الروسية تستلم أكثر من 60 مقاتلة من طراز سو 35

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كروفوروتشكو ، اليوم الخميس، أن القوات الروسية تسلمت أكثر من 60 مقاتلة من طراز سو-35.



وذكرت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" أن كروفوروتشكو قال :" حتى اليوم انتهت القوات الفضائية الجوية الروسية من التشغيل التجريبي.. وقد تم تسلم أكثر من 60 مقاتلة من طراز سو-35".



يشار إلى أن سو-35 وهي طائرة مقاتلة متعددة المهام وذات قدرة فائقة على المناورة تنتمي إلى الجيل 4.5 ، وطائرة تفوق جوي، كما أنها قادرة على ضرب أهداف أرضية، تعتبر (سوخوي سو - 35) من ناحيه التجهيز والتركيب قريبة جدًا من (سوخوي سو - 30 إم كاي أي).. وتبلغ أعلى سرعة للسو-35 2700 كم ساعة ومدى الطائرة 3600 كم وأقصى مدى بوجود خزانات وقود إضافية 4500 كم .