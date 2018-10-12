شيخ الأزهر: الأمة تحتاج للتعريف بتاريخ علمائنا وتراثهم الفكري.. ورئيس أوزبكستان: الطيب رجل سلام وكلمته شكلت دفاعا قويا عن الإسلام.. ورئيس الوزراء: حريصون على تعزيز التعاون وزيادة المنح

زيارة شيخ الأزهر لأوزبكستان
الإمام الأكبر: مستعدون لدعم أوزبكستان في مختلف المجالات
رئيس أوزبكستان:
الإمام الأكبر: مستعدون لدعم أوزبكستان في مختلف المجالات
رئيس أوزبكستان:
شيخ الأزهر رجل سلام وكلمته شكلت دفاعا قويا عن الإسلام
دشنا في العامين الماضيين عدة مؤسسات إسلامية ونعول على دعم الأزهر لها
رئيس وزراء أوزبكستان: حريصون على تعزيز التعاون مع الأزهر
نفتخر بحالة التعايش والوئام التي تجمع أبناء أوزبكستان رغم تعدد أعراقهم وأديانهم
توقيع مذكرة تفاهم مع أكاديمية أوزبكستان الإسلامية
شهد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين جامعة الأزهر وأكاديمية أوزبكستان الدولية الإسلامية.
ووقع المذكرة عن جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، وعن أكاديمية أوزبكستان الدولية الإسلامية د. شهرت ياوقاتشيف، رئيس الأكاديمية.
كما التقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، مساء الخميس، الرئيس "شوكت ميرضيائيف"، رئيس جمهورية أوزبكستان، بقصر الرئاسة في العاصمة طشقند، وذلك في إطار الزيارة التي بدأها فضيلته أمس تلبية لدعوة من الرئيس ميرضيائيف.
في بداية اللقاء أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن شكره وتقديره للدعوة الكريمة التي وجهها إليه الرئيس ميرضيائيف لزيارة أوزبكستان، ولحفاوة الاستقبال التي لقيها منذ وصوله إلى هذه البلاد الطيبة، التي تربطها بمصر علاقات تاريخية وطيدة، ومن أرضها خرج علماء أعلام أسهموا بقوة في نهضة الإسلام وعلومه، لافتا إلى أننا نحتاج لتعريف أبناء الأمة بتاريخ هؤلاء العلماء وتراثهم الفكري.
وأشار فضيلته إلى أن الأزهر حريص على توطيد التعاون مع المؤسسات الإسلامية في أوزبكستان، موضحا أنه جرى التوصل خلال زيارته اليوم لأكاديمية أوزبكستان الإسلامية الدولية إلى اتفاق حول عدة نقاط، منها زيادة عدد المنح المخصصة لطلاب أوزبكستان ما بين 10 إلى 20 منحة سنويا، وبحث تدريب الأئمة الأوزبكيين على كيفية التصدي للأفكار المتطرفة، وكذلك إمكانية استضافة عدد من الطلاب لدراسة اللغة العربية في مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية، بجامعة الأزهر.
رحب الرئيس "شوكت ميرضيائيف" بزيارة فضيلة الإمام الأكبر، مشيرا إلى أن فضيلته يمثل رمزية كبرى في العالم الاسلامي وأنه "رجل سلام"، ويقوم بدور بالغ الأهمية في تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام، موضحًا أنه تابع بنفسه كلمة الإمام الأكبر خلال مؤتمر قادة الأديان، يوم الأربعاء الماضي في كازاخستان، وما طرحه فضيلته من حجج قوية في الدفاع عن الإسلام، والتأكيد على براءة الأديان السماوية جمعاء من تهمة الإرهاب.
وأوضح الرئيس ميرضيائيف أن بلاده شهدت في العامين الماضيين مبادرات نشطة على مختلف الأصعدة، خاصة الصعيد الديني والثقافي، وتم تدشين العديد من المؤسسات الإسلامية، التي تستهدف إحياء تراث علماء أوزبكستان الأجلاء، مستندة في ذلك على رؤية دينية معتدلة تحترم التنوع والاختلاف التي تزخر به أوزبكستان، حيث توجد أكثر من مائة عرقية وقومية، وهناك اتباع لمختلف الأديان السماوية، لذا تركز الدولة في جهودها على دعم قيم التسامح والتعايش، وتسعى في ذلك لاستثمار علاقتها التاريخية الوطيدة مع مصر والأزهر الشريف، للاستفادة من خبرتهما وتعميق التعاون وتبادل الخبرات.
والتقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، نعمة الله يولداشيف، رئيس مجلس الشيوخ الأوزبكستاني، بمقر البرلمان الأوزبكي في العاصمة طشقند.
وأشار الإمام الأكبر، إلى أن زيارة وفد الأزهر إلى أوزبكستان لها طابع خاص، فهي لا تتعلق فقط بالعلاقات الثقافية، وإنما نستعيد معها علاقات تاريخية تتجاوز الألف عام، لافتا إلى أنه من المصادفة الطيبة أن تأتي زيارتنا بعد أقل من شهر على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لأوزبكستان، ما يؤكد المكانة المتميزة لهذا البلد وأهله لدى مصر وشعبها.
وأوضح فضيلته أنه ليس هناك مؤسسة علمية في العالم حفظت تراث علماء هذا المنطقة مثل الأزهر الشريف، ويدرس طلابه بعمق تراث هؤلاء العلماء الأفذاذ أمثال البخاري والبيروني والماتريدي والزمخشري والسمرقندي وغيرهم الكثير، مشيرا إلى أن الأزهر الشريف يبذل جهودا كبيرة وعبر مسارات متعددة، في سبيل مواجهة الأفكار المتطرفة والفتاوى الشاذة، والتأكيد على وسطية الإسلام وتعاليمه السمحة، ومنع اختطافه من قبل بعض التيارات التي تحاول تشويه صورته.
ورحب رئيس مجلس الشيوخ الأوزبكي بزيارة فضيلة الإمام الأكبر إلى أوزبكستان، منوها بالدور المهم الذي يقوم به الأزهر الشريف في توضيح حقيقة تعاليم الإسلام السمحة ومنهجه الوسطي، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس السيسي لأوزبكستان كانت تاريخية، وفتحت صفحة جديدة في العلاقات الأخوية بين البلدين.
وأبدى نعمة الله يولداشيف اعتزازه وفخره بكون الأزهر يقوم بتدريس تراث الأسلاف الأفذاذ، مؤكدا أن هذا ليس بغريب على مصر، صاحبة التاريخ العريق والحضارات المتعددة.
حضر اللقاء من الوفد المرافق لفضيلة الإمام الأكبر، الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والسفيرة أماني العتر، سفيرة مصر في أوزبكستان، والدكتور سلطان الرميثي، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين.
ومن الجانب الأوزبكي، نائب رئيس مجلس الشيوخ لشؤون التشريع، ونائب رئيس مجلس الشيوخ لشؤون الشباب والرياضة، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، وفضيلة الشيخ عثمان خان عليموف، مفتي أوزبكستان.
دشنا في العامين الماضيين عدة مؤسسات إسلامية ونعول على دعم الأزهر لها
رئيس وزراء أوزبكستان: حريصون على تعزيز التعاون مع الأزهر
نفتخر بحالة التعايش والوئام التي تجمع أبناء أوزبكستان رغم تعدد أعراقهم وأديانهم
توقيع مذكرة تفاهم مع أكاديمية أوزبكستان الإسلامية
شهد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين جامعة الأزهر وأكاديمية أوزبكستان الدولية الإسلامية.
ووقع المذكرة عن جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، وعن أكاديمية أوزبكستان الدولية الإسلامية د. شهرت ياوقاتشيف، رئيس الأكاديمية.
كما التقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، مساء الخميس، الرئيس "شوكت ميرضيائيف"، رئيس جمهورية أوزبكستان، بقصر الرئاسة في العاصمة طشقند، وذلك في إطار الزيارة التي بدأها فضيلته أمس تلبية لدعوة من الرئيس ميرضيائيف.
في بداية اللقاء أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن شكره وتقديره للدعوة الكريمة التي وجهها إليه الرئيس ميرضيائيف لزيارة أوزبكستان، ولحفاوة الاستقبال التي لقيها منذ وصوله إلى هذه البلاد الطيبة، التي تربطها بمصر علاقات تاريخية وطيدة، ومن أرضها خرج علماء أعلام أسهموا بقوة في نهضة الإسلام وعلومه، لافتا إلى أننا نحتاج لتعريف أبناء الأمة بتاريخ هؤلاء العلماء وتراثهم الفكري.
وأشار فضيلته إلى أن الأزهر حريص على توطيد التعاون مع المؤسسات الإسلامية في أوزبكستان، موضحا أنه جرى التوصل خلال زيارته اليوم لأكاديمية أوزبكستان الإسلامية الدولية إلى اتفاق حول عدة نقاط، منها زيادة عدد المنح المخصصة لطلاب أوزبكستان ما بين 10 إلى 20 منحة سنويا، وبحث تدريب الأئمة الأوزبكيين على كيفية التصدي للأفكار المتطرفة، وكذلك إمكانية استضافة عدد من الطلاب لدراسة اللغة العربية في مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية، بجامعة الأزهر.
رحب الرئيس "شوكت ميرضيائيف" بزيارة فضيلة الإمام الأكبر، مشيرا إلى أن فضيلته يمثل رمزية كبرى في العالم الاسلامي وأنه "رجل سلام"، ويقوم بدور بالغ الأهمية في تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام، موضحًا أنه تابع بنفسه كلمة الإمام الأكبر خلال مؤتمر قادة الأديان، يوم الأربعاء الماضي في كازاخستان، وما طرحه فضيلته من حجج قوية في الدفاع عن الإسلام، والتأكيد على براءة الأديان السماوية جمعاء من تهمة الإرهاب.
وأوضح الرئيس ميرضيائيف أن بلاده شهدت في العامين الماضيين مبادرات نشطة على مختلف الأصعدة، خاصة الصعيد الديني والثقافي، وتم تدشين العديد من المؤسسات الإسلامية، التي تستهدف إحياء تراث علماء أوزبكستان الأجلاء، مستندة في ذلك على رؤية دينية معتدلة تحترم التنوع والاختلاف التي تزخر به أوزبكستان، حيث توجد أكثر من مائة عرقية وقومية، وهناك اتباع لمختلف الأديان السماوية، لذا تركز الدولة في جهودها على دعم قيم التسامح والتعايش، وتسعى في ذلك لاستثمار علاقتها التاريخية الوطيدة مع مصر والأزهر الشريف، للاستفادة من خبرتهما وتعميق التعاون وتبادل الخبرات.
والتقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، نعمة الله يولداشيف، رئيس مجلس الشيوخ الأوزبكستاني، بمقر البرلمان الأوزبكي في العاصمة طشقند.
وأشار الإمام الأكبر، إلى أن زيارة وفد الأزهر إلى أوزبكستان لها طابع خاص، فهي لا تتعلق فقط بالعلاقات الثقافية، وإنما نستعيد معها علاقات تاريخية تتجاوز الألف عام، لافتا إلى أنه من المصادفة الطيبة أن تأتي زيارتنا بعد أقل من شهر على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لأوزبكستان، ما يؤكد المكانة المتميزة لهذا البلد وأهله لدى مصر وشعبها.
وأوضح فضيلته أنه ليس هناك مؤسسة علمية في العالم حفظت تراث علماء هذا المنطقة مثل الأزهر الشريف، ويدرس طلابه بعمق تراث هؤلاء العلماء الأفذاذ أمثال البخاري والبيروني والماتريدي والزمخشري والسمرقندي وغيرهم الكثير، مشيرا إلى أن الأزهر الشريف يبذل جهودا كبيرة وعبر مسارات متعددة، في سبيل مواجهة الأفكار المتطرفة والفتاوى الشاذة، والتأكيد على وسطية الإسلام وتعاليمه السمحة، ومنع اختطافه من قبل بعض التيارات التي تحاول تشويه صورته.
ورحب رئيس مجلس الشيوخ الأوزبكي بزيارة فضيلة الإمام الأكبر إلى أوزبكستان، منوها بالدور المهم الذي يقوم به الأزهر الشريف في توضيح حقيقة تعاليم الإسلام السمحة ومنهجه الوسطي، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس السيسي لأوزبكستان كانت تاريخية، وفتحت صفحة جديدة في العلاقات الأخوية بين البلدين.
وأبدى نعمة الله يولداشيف اعتزازه وفخره بكون الأزهر يقوم بتدريس تراث الأسلاف الأفذاذ، مؤكدا أن هذا ليس بغريب على مصر، صاحبة التاريخ العريق والحضارات المتعددة.
حضر اللقاء من الوفد المرافق لفضيلة الإمام الأكبر، الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والسفيرة أماني العتر، سفيرة مصر في أوزبكستان، والدكتور سلطان الرميثي، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين.
ومن الجانب الأوزبكي، نائب رئيس مجلس الشيوخ لشؤون التشريع، ونائب رئيس مجلس الشيوخ لشؤون الشباب والرياضة، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، وفضيلة الشيخ عثمان خان عليموف، مفتي أوزبكستان.