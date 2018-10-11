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أخبار العالم

ليبرمان يعتزم طرح خطة لبناء 31 وحدة استيطانية في الضفة الغربية

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 11:20 م
وحدات استيطانية
وحدات استيطانية
أ ش أ
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان اليوم الخميس اعتزامه طرح خطة أمام مجلس الوزراء للتصديق على بناء 31 وحدة استيطانية في حي (حزقيا) الاستيطاني في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وكتب ليبرمان - في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، نقلتها صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية - "تتضمن الخطة التي وافقت عليها سلطات التخطيط مؤخرا، بناء منازل جديدة ورياض أطفال وأماكن عامة. نواصل دعم الاستيطان في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، بالأفعال وليس الأقوال".

وتعد المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وذلك على الرغم من دفاع إسرائيل عن مشروعيتها.

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