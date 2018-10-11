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أخبار العالم

مصرع 12 شخصا في انهيارات طينية وسط كولومبيا

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 11:21 م
انهيارات طينية
انهيارات طينية
أ ش أ
أعلن مسؤولو مكافحة الكوارث في كولومبيا مصرع 12 شخصًا على الأقل إثر حدوث انهيار طيني اجتاح منازل جبلية وسط البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن المسؤولين الكولومبيين قولهم اليوم الخميس إن الانهيار الطيني وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم في مدينة ماركيتاليا وسط البلاد.

وأفادت الشبكة أن 4 أطفال كانوا من بين الضحايا وتم إنقاذ 53 شخصًا آخر.

وأشارت إيه بي سي نيوز إلى أن المعهد الوطني الكولومبي للدراسات البيئية قد حذّر من احتمال تعرّض 8 مناطق بالبلاد لانهيارات طينية خلال الأيام القادمة.

وتتسبب الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات وانهيارات طينية ينتج عنها عشرات القتلى سنويًا في كولومبيا.

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